Саудовская Аравия изучает украинские стартапы

В Украину с неофициальным деловым визитом прилетел влиятельный чиновник и предприниматель из Саудовской Аравии Абдулрахман Алолая, известный тем, что создал аналог "Кремниевой долины" в своей стране.

Абдулрахман Алолая — СЕО инвестиционной кампании TaibahVally и один из руководителей национальной инвестиционной программы "Saudi Vision 2030", которая должна уменьшить зависимость экономики Саудовской Аравии от нефти и ищет наиболее прибыльные и инновационные направления для инвестиций. Суверенный фонд Саудовской Аравии, с которого и финансируется программа, является одним из крупнейших инвестфондов в мире. Он был создан для вложения средств от имени Правительства страны, сообщает BrandStory.

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Абдулрахман Алолая встретился с представителями Министерства цифровой трансформации. Ему представили приложение "Дия" и другие цифровые государственные сервисы, рассказали о наработках в области цифрового государства. По просьбе гостя замминистра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ Александр Борняков пообещал предоставить перечень наиболее успешных украинских стартапов.

"Украина очень интересна для нас, поскольку имеет большие наработки в современных технологиях, здесь высококвалифицированные кадры и перспективные стартапы. Вместе с тем инвестиционный рынок находится на ранних стадиях развития и это удачный период для инвестирования. Думаю, сотрудничество может быть очень выгодным для обеих стран ", – считает Абдулрахман Алолая.

Успешные примеры этого сотрудничества уже есть: саудиты активно работают в аграрной отрасли, им, например, принадлежит агрохолдинг "Мрия", а также много инвестируют в возобновляемую энергетику. Однако наиболее перспективным, по мнению г. Алолая, является украинская IT-сфера, финтех, инженерия, Интернет вещей, технологии блокчейн.

"В Украине есть много интересных ИТ-разработок. Однако из-за слабого маркетинга этих сервисов на рынке арабских стран там о них не знают. Поэтому покупают инновационные разработки в Америке и европейских странах. Мы хотим это исправить ", – говорит украинский предприниматель Александр Чечуга. Именно он с партнерами пригласил арабского инвестора в Украину. Дмитрий Буравель и Александр Чечуга – совладельцы украинской компании BlockHunter, которая занимается производством и поставками оборудования для майнинга криптовалюты, инвестициями в блокчейн-технологии, кроме этого предприниматели разрабатывают системы хранения электроэнергии и технологии по переработке отходов; Роман Мовчан – владелец и CEO компании PrimeBerry, одного из крупнейших производителей и экспортеров ягод. Их компании уже сумели выйти на саудовский рынок и они готовы помочь другим украинским стартапам.

"Мы уже давно работаем с инвесторами с Ближнего Востока и рады начать сотрудничество с инвесторами из Саудовской Аравии. И то, что основатель TaibahVally заинтересовался нашими разработками и решил посетить Украину, свидетельствует о высоком потенциале отечественных технологических компаний. Саудовская Аравия сейчас ищет новые возможности для развития своего технологического сектора и Украина с ее опытом и высоким уровнем специалистов может легко эти потребности удовлетворить. Следующим этапом станет организация официального визита арабской делегации в Украину ", – подчеркнул Дмитрий Буравель.

Также Абдулрахман Алолая посетил офисы нескольких украинских технологических компаний, среди которых UNITCity. Больше всего его заинтересовали украинские разработки в сферах образования, блокчейна и цифровых государственных сервисов.

Справка:

"Saudi Vision 2030" – программа по уменьшению нефтезависимости Саудовской Аравии, диверсификации ее экономики и развития государственного здравоохранения, образования, инфраструктуры, рекреационной сферы и туризма. В рамках программы создан Суверенный фонд Саудовской Аравии в который будет конвертировано $ 2.5-триллионные активы, это сделает его крупнейшим подобным фондом мира и контроллером более 10% мировых финансовых инвестиционных возможностей и 3% мировой собственности.

TaibahVally – инвестиционная компания, созданная в 2018 году, чтобы развивать в Саудовской Аравии инфраструктуру для цифровой трансформации. Компания инвестирует в технологические решения в области информационных технологий, здравоохранения, образования и обучения, а также в современные технологии, включая технологию блокчейн, Интернет вещей и искусственный интеллект.