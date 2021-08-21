Саудівська Аравія вивчає українські стартапи

В Україну з неофіційним діловим візитом прилетів впливовий чиновник та підприємець із Саудівської Аравії Абдулрахман Алолая, відомий тим, що створив аналог "Кремнієвої долини" в своїй країні.

Абдулрахман Алолая — СЕО інвестиційної кампанії TaibahVally та один з керівників національної інвестиційної програми "Saudi Vision 2030", яка має на меті зменшити залежність економіки Саудівської Аравії від нафти і шукає найбільш прибуткові та інноваційні напрями для інвестицій. Суверенний фон Саудівської Аравії , з якого і фінансується програма, є одним з найбільших інвестфондів у світі. Він був створений для вкладення коштів від імені Уряду країни, повідомляє BrandStory.

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Арабська делегація зустрілася з представниками Міністерства цифрової трансформації. Для них презентували застосунок Дія та розказали про напрацювання у сфері цифрової держави. На прохання гостей заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков пообіцяв надати перелік найбільш успішних українських стартапів.

"Україна дуже цікава для нас, оскільки має великі напрацювання в сучасних технологіях, тут дуже висококваліфіковані кадри і перспективні стартапи. Разом з тим інвестиційний ринок знаходиться на ранніх стадіях розвитку і це вдалий період для нас, як інвесторів. Думаю, співпраця може бути дуже вигідною для обох країн", – вважає Абдулрахман Алолая.

Успішні приклади цієї співпраці вже є: саудити активно працюють в аграрній галузі, їм, наприклад, належить агрохолдинг "Мрія", а також багато інвестують у відновлювану енергетику. Проте найбільш перспективним, на думку п. Алолая, є українська IT-сфера, фінтех, інженерія, Інтернет речей, технології блокчейну.

"В Україні є велика кількість цікавих ІТ-розробок. Проте слабкий маркетинг цих сервісів на арабському ринку призводить до того, що там про це не знають. Тому купують інноваційні розробки в Америці і європейських країнах. Ми хочемо це виправити", – говорить український підприємець Олександр Чечуга. Саме він з партнерами запросив арабського інвестора до України. Дмитро Буравель і Олександр Чечуга – співвласники української компанії BlockHunter, яка займається виробництвом та поставками обладнання для майнінгу криптовалюти, та інвестиціями в блокчейн-технології, крім цього підприємці розробляють системи зберігання електроенергії та технології з переробки відходів; Роман Мовчан – власник і CEO компанії PrimeBerry, одного з найбільших виробників та експортерів ягід. Їхні компанії вже зуміли вийти на саудівський ринок і вони готові допомогти іншим українським стартапам.

"Ми вже давно працюємо з інвесторами з Близького Сходу і раді розпочати співпрацю з інвесторами з Саудівської Аравії. І те, що засновник TaibahVally зацікавився нашими розробками і вирішив відвідати Україну, свідчить про високий потенціал вітчизняних технологічних компаній. Саудівська Аравія зараз шукає нові можливості для розвитку свого технологічного сектора і Україна з її досвідом і високим рівнем фахівців може легко ці потреби задовольнити. Наступним етапом стане організація офіційного візиту арабської делегації до України ", – підкреслив Дмитро Буравель.

Також Абдулрахман Алолая відвідав офіси кількох українських технологічних компаній, серед яких UNITCity. Найбільше його зацікавили українські розробки в сферах освіти, блокчейна і цифрової держави.

Довідка:

"Saudi Vision 2030" – програма зі зменшення нафтозалежності Саудівської Аравії, диверсифікації її економіки і розвитку державної охорони здоров'я, освіти, інфраструктури, рекреаційної сфери і туризму. В рамках програми створено Суверенний фонд Саудівської Аравії в який буде конвертовано $ 2.5-трильйонні активи, що зробить його найбільшим подібним фондом світу і контролером більше 10% світових фінансових інвестиційних можливостей і 3% світової власності.

TaibahVally – інвестиційна компанія, яка створена в 2018 році, щоб розвивати в Саудівській Аравії інфраструктуру для цифрової трансформації. Компанія інвестує в технологічні рішення в галузі інформаційних технологій, охорони здоров'я, освіти і навчання, а також в сучасні технології, включаючи технологію блокчейн, Інтернет речей і штучний інтелект.