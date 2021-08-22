"Я в расцвете молодости": киевлянка стала диджеем в 64 года (видео)

Больше всего в диджействе женщину привлекает возможность "гипнотизировать" публику. Во время своих сетов она играет любимые треки Abba и Шер.

Жительница Киева, актриса и модель Елизавета Родиченко решила попробовать себя в роли диджея и пошла обучаться этому ремеслу в одну из специализированных столичных школ. Особенностью этой истории является то, что "студентке" уже 64 года, однако это никак не мешает ей стоять за пультом и играть свои любимые песни для публики. Агентство Reuters посвятило Елизавете специальный сюжет.

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"Я в расцвете молодости, сил, энергии и еще очень даже многое могу!" — поделилась киевлянка.

Само диджейство героиня сюжета называет "магией" — Елизавета считает, что человек за пультом способен "гипнотизировать" публику.

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"Понаблюдайте за людьми, которые танцуют в клубах! Человек даже не слышит, что идет смена музыки! А какая это подборка музыки! Колоссальная! Вот это меня привлекало — как идет подборка музыки, как эта музыка переключается на другую, как это все совмещается, как люди при этом видят такую легкость, такие переходы, танцуют, даже не задумываясь, что человек, который стоит за пультом, делает совершенно магические движения", — восхищается женщина.

В своих диджей-сетах Елизавета любит использовать свои любимые треки, включая песни группы Abba и певиц Шер и Тины Тернер.

"Я попытаюсь создать максимум, чтобы люди получили удовольствие. Я хочу, чтобы они расслабились сегодня и забыли обо всем", — сказала киевлянка журналистам перед выступлением.

Напомним, недавно за исполнением диджей-сета был замечен глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Политик включал электронные хиты на съезде молодежного крыла политсилы.

Также мы писали об итальянском астронавте Луке Пармитано, который отыграл 12-минутный диджей-сет на борту международной космической станции.