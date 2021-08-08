Арахамия сыграл диджейский сет на съезде Зе!молодежка (видео)

На съезде в Скадовске нардеп сыграл несколько песен под псевдонимом DJ David Braun.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сыграл сет во время съезда молодежного крыла партии в Скадовске. Об этом сообщил однопартиец Арахамии нардеп Серей Гривко, опубликовавший пост в Facebook.

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По словам Гривко, на мероприятие собралось более 250 человек, которые проходили тренинги и делали проекты по трем направлениям:

государство

экономика

громада

[ + – ] Сергей Гривко на съезде в Скадовске

Как сообщают на официальной сайте "Слуги народа", перед началом мероприятия все участники сдали экспресс-тест на коронавирус. А в завершающей части было шоу, на котором выступила группа Latexfauna.

Также диджейский сэт сыграл Давид Арахамия под псевдонимом David Braun, который он использует на своей странице в Facebook. Сам нардеп пока не комментировал свое участие в качестве диджея на съезде молодежки.

Напомним, недавно нардеп Арахамия раскритиковал отказ Украины от ядерного оружия, заявив, что им мы могли шантажировать весь мир.