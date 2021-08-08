Арахамія зіграв діджейський сет на з'їзді Зе! Молодіжка (відео)

На з'їзді в Скадовську нардеп зіграв кілька пісень під псевдонімом DJ David Braun.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зіграв сет під час з'їзду молодіжного крила партії в Скадовську. Про це повідомив однопартієць Арахамія нардеп Сергій Гривко, який опублікував пост у Facebook.

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За словами Гривко, на захід зібралося понад 250 осіб, які проходили тренінги та робили проєкти за трьома напрямками:

держава

економіка

громада

[ + – ] Сергій Гривко на з'їзді в Скадовську

Як повідомляють на офіційному сайті "Слуги народу", перед початком заходу всі учасники здали експрес-тест на коронавірус. А в завершальній частині було шоу, на якому виступила група Latexfauna.

Також діджейський сет зіграв Давид Арахамія під псевдонімом David Braun, який він використовує на своїй сторінці в Facebook. Сам нардеп поки не коментував свою участь в якості діджея на з'їзді молодіжки.

Нагадаємо, нещодавно нардеп Арахамія розкритикував відмову України від ядерної зброї, заявивши, що ним ми могли шантажувати весь світ.