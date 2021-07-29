"Могли шантажувати весь світ", — Арахамія розкритикував відмову України від ядерної зброї (відео)

Нардеп упевнений, що країни по-іншому б розмовляли з Україною, якби експрезидент Леонід Кравчук не підписав Будапештський меморандум.

Україна помилилася при підписанні "Будапештського меморандуму", оскільки при збереженні ядерного потенціалу могла б "шантажувати весь світ", заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі програми "Хард з Влащенко".

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Нардеп не сумнівається, що інші країни по-іншому б розмовляли з Україною, якби вона зберегла ядерний статус.

За словами Давида Арахамія, фатальна помилка президента Леоніда Кравчука — підписання нічого не значущого Будапештського меморандуму.

"У Кравчука, мені здається, фатальна помилка — позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму (Будапештського — ред.). У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Усіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли по-іншому, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім по-іншому", — заявив глава фракції "Слуга народу", відповідаючи на запитання співрозмовника, які були стратегічні помилки кожного президента України.

Давид Арахамія визнав, що не знає обставин підписання цього документа. Якби Україна зберегла ядерне озброєння, то інші країни, як вважає народний депутат, давали б Києву гроші на обслуговування потенціалу, а Україна могла б шантажувати весь світ.

"Зараз-то нам легко міркувати, через стільки років ... Але, мені здається, у той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи (підписувати — ред.). Навіть якщо б не могли обслуговувати (ядерне озброєння — ред.), ми могли б скоротити, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах", — додав Арахамія в ефірі програми.

[ + – ] Арахамія про ядерну зброю

Раніше Фокус розповідав, що Давид Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ розхвалював компартію. У ході спілкування глава "слуг" захоплювався книгою генсека ЦК Компартії КНР Сі Цзіньпіна про держуправління. Також він привітав китайців зі 100-річчям партії і заявив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю в галузі економічного розвитку.

Також Фокус повідомляв, що Давид Арахамія зізнався, що давав хабарі чиновникам. За словами "слуги", йому доводилося "заносити", коли він був підприємцем, оскільки "в цій країні якщо не даси грошей — ніколи нічого не побудуєш".