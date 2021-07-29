"Могли шантажировать весь мир", — Арахамия раскритиковал отказ Украины от ядерного оружия (видео)

Нардеп уверен, что страны по-другому бы разговаривали с Украиной, если экс-президент Леонид Кравчук не подписал Будапештский меморандум.

Украина ошиблась при подписании "Будапештского меморандума", поскольку при сохранении ядерного потенциала могла бы "шантажировать весь мир", заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире программы "Хард с Влащенко".

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Нардеп не сомневается, что другие страны по-другому бы разговаривали с Украиной, если бы она сохранила ядерный статус.

По словам Давида Арахамии, фатальная ошибка президента Леонида Кравчука — подписание ничего не значащего Будапештского меморандума.

"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому", — заявил глава фракции "Слуга народа", отвечая на вопрос собеседника, какие были стратегические ошибки каждого презиеднта Украины.

Давид Арахамия признал, что не знает обстоятельств подписания этого документа. Если бы Украина сохранила ядерное вооружение, то другие страны, как считает народный депутат, давали бы Киеву деньги на обслуживание потенциала, а Украина могла бы шантажировать весь мир.

"Сейчас-то нам легко рассуждать, спустя столько лет… Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать – ред.). Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", — добавил Арахамия в эфире программы.

[ + – ] Арахамия об ядерном оружии

Ранее Фокус рассказывал, что Давид Арахамия в интервью китайским СМИ расхваливал компартию. В ходе общения глава "слуг" восхищался книгой генсека ЦК Компартии КНР Си Цзиньпина о госуправлении. Также он поздравил китайцев со 100-летием партии и заявил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития.

Также Фокус сообщал, что Давид Арахамия признался, что давал взятки чиновникам. По словам "слуги", ему приходилось "заносить", когда он был предпринимателем, поскольку "в этой стране если не дашь денег — никогда ничего не построишь".