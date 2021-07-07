"Украине нужен опыт КНР": Арахамия в интервью китайским СМИ расхваливал компартию

В ходе общения глава "слуг" восхищался книгой генсека ЦК Компартии КНР Си Цзиньпина о госуправлении. Также он поздравил китайцев со 100-летием партии.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Рада Давид Арахамия дал интервью китайскому изданию "Синьхуа", в котором лестно отзывался о Коммунистической партии КНР и говорил о том, что Украине следует перенять опыт этой страны. Примечательно однако, что интервью опубликовано без единой цитаты парламентария — в опубликованном тексте журналисты пересказали его слова.

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Если верить этому изданию, Арахамия поздравил компартию Китая (КПК) с недавним 100-летним юбилеем и поздравил "ее руководство и всех китайцев с этим знаменательным событием".

"[Арахамия] подчеркнул, что принципы правящих партий Украины и Китая во многом совпадают, поскольку их девизом является служение народу. Д. Арахамия высоко оценил тот факт, что несмотря на огромную территорию Китая КПК представлена в каждом населенном пункте страны — от небольших деревень до крупных городов. Этот опыт непременно нужно перенимать, считает глава Политсовета "Слуги народа", — говорится в опубликованном материале.

В тексте говорится, что ранее нардеп прочел русскоязычную версию книги "Си Цзиньпин о государственном управлении", и она "произвела на него сильное впечатления". После этого он якобы решил содействовать появлению издания книги на украинском языке, "чтобы украинцы смогли узнать, как Китай преодолел трудности и достиг быстрого экономического роста".

Позже, к слову, украинская версия этой книги была напечатана, и на презентации Арахамия присутствовал лично. Впрочем, там был не только он.

Фото: Укринформ

С журналистами глава фракции "слуг" пообщался и о "китайском чуде". СМИ утверждает, что, по мнению Арахамии, оно "стало возможным благодаря долгосрочной стабильности проводимой Коммунистической партией Китай политики".

"Китай четко формулирует свои планы и неуклонно их выполняет, даже в условиях пандемии коронавируса нового типа /COVID-19/ КНР смогла сохранить высокие темпы роста экономики. Д. Арахамия отметил, что Украина надеется перенять положительный опыт Китая в области экономического развития. По его словам, сведения о том, что в КНР за несколько дней возвели больницу и за несколько месяцев построили мост, звучат для украинцев как научная фантастика", — примерно это, по словам журналистов, заявил депутат, отметив, что в Украине за такие сроки едва ли можно принять решение о реализации проекта и подготовить к нему техническую документацию.

В материале говорится, что, по словам депутата, Китай помогает нашему государству в модернизации Украины. Он якобы отметил, что за десятилетие, которое прошло с момента установления стратегического партнерства между двумя странами, они смогли достичь "выдающихся результатов" в самых разных областях взаимодействия. Он отметил, что КНР — крупнейший торговый партнер нашей страны, а Киев видит перспективы в таких сферах, как образование, туризм и культура.

По словам журналистов, речь в интервью также шла о туризме и о возобновлении прямого авиасообщения между Украиной и Китаем.

Ранее сообщалось, что Украина отказалась признать нарушение прав китайских уйгуров ради соглашения с КНР. Договор предусматривает выделение Китаем кредита на льготных условиях для реализации инфраструктурных проектов в Украине. Что именно будет построено в нашей стране, стороны договорились обсудить позже.

По данным СМИ, Пекин также надавил на Киев в вопросе поставки 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, обещая заблокировать ее в том случае, если подпись Украины останется в документе.