Китай пригрозил Украине cорвать поставки вакцин от коронавируса – AP

Китайские власти могут заблокировать отправку еще 500 тысяч доз, чтобы не пустить наблюдателей в провинцию Синьцзян. Украинцы не стали рисковать и "дали заднюю", утверждают западные дипломаты.

Китай шантажировал Украину поставкой вакцин из-за поддержки в ООН документа о мониторинге ситуации в китайском регионе. Об этом пишет агентство Associated Press со слов двух дипломатов, сохранивших анонимность.

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Во вторник, 22 июня, Украина и еще 43 страны поддержали заявление представителя Канады Лесли Нортона, поданное в Совет по правам человека в Женеве, в котором дипломаты потребовали немедленно пустить независимых наблюдателей в провинцию Синьцзян, где могут нарушаться права людей: несколько природозащитных групп утверждают, что жители Китая жестоко обращаются с мусульманами уйгуртами и другими меньшинствами. 24 июня украинские дипломаты внезапно решили отказаться от своей заявки.

По словам источников, Китай пригрозил заблокировать поставку в Украину 500 тысяч доз вакцины против коронавируса, если она продолжит поддерживать требование Канады. Один из дипломатов заявил "о значительном давлении на Киев" и о том, что накануне украинская делегация сообщила о необходимости выйти из этого проекта.

AP отмечает, что МИД Китая и представитель китайской дипломатической миссии в Женеве пока не ответили на сообщения с просьбой прокомментировать ситуацию в ООН, как и власти Украины.

"В прошлом правительству Китая было не в новинку давление на другие страны в дипломатических кругах Женевы или в национальных столицах, чтобы они либо поддерживали его заявления, либо избегали подкрепляющих их заявлений, которые критикуют, ставят под сомнение или требуют тщательного изучения прав человека в стране", — напомнили авторы.

26 мая в Украину доставили 4 партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. На данный момент Китай отравил 1,7 миллиона из 1,9 миллиона доз, закупленных украинским правительством по контракту. Весь объем поставок рассчитан на вакцинацию 950 тысяч украинцев.

Фокус разбирался в особенностях вакцины CoronaVac, которую везут в Украину из Китая. Ее разработали китайские ученые в сотрудничестве с биомедицинским исследовательским институтом Бутантан в Бразилии и индонезийской компанией Biofarma, а производит компания Sinovac Biotech. Одна доза обходится бюджету Украины в 504 гривны.