Китай пригрозив Україні зірвати поставки вакцин від коронавирусу — AP

Китайська влада може заблокувати відправку ще 500 тисяч доз, щоб не пустити спостерігачів в провінцію Сіньцзян. Українці не стали ризикувати і "дали задню", стверджують західні дипломати.

Китай шантажував Україну постачанням вакцин через підтримку в ООН документа про моніторинг ситуації в китайському регіоні. Про це пише агентство Associated Press з слів двох дипломатів, які зберегли анонімність.

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У вівторок, 22 червня, Україна і ще 43 країни підтримали заяву представника Канади Леслі Нортона, подану до Ради з прав людини в Женеві, якою дипломати вимагають негайно пустити незалежних спостерігачів в провінцію Сіньцзян, де можуть порушуватися права людей: кілька природозахисних груп стверджують, що жителі Китаю жорстоко поводяться з мусульманами уйгуртамі і іншими меншинами. 24 червня українські дипломати раптово вирішили відмовитися від своєї заявки.

За словами джерел, Китай пригрозив заблокувати відправку в Україну 500 тисяч доз вакцини проти коронавирусу, якщо вона продовжить підтримувати вимогу Канади. Один з дипломатів заявив "про значний тиск на Київ" і про те, що напередодні українська делегація повідомила про необхідність вийти з цього проекту.

AP відзначає, що МЗС Китаю і представник китайської дипломатичної місії в Женеві поки не відповіли на повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію в ООН, як і влади України.

"У минулому уряду Китаю було не в новинку тиск на інші країни в дипломатичних колах Женеви або в національних столицях, щоб вони або підтримували його заяви, або уникали підкріплюють їх заяв, які критикують, ставлять під сумнів або вимагають ретельного вивчення прав людини в країні", — нагадали автори.

26 травня в Україну доставили 4 партію китайської вакцини від коронавируса CoronaVac. На даний момент Китай отруїв 1,7 мільйона з 1,9 мільйона доз, закуплених українським урядом за контрактом. Весь обсяг поставок розрахований на вакцинацію 950 тисяч українців.

Фокус розбирався в особливостях вакцини CoronaVac, яку везуть в Україну з Китаю. Її розробили китайські вчені у співпраці з біомедичних дослідним інститутом Бутантан в Бразилії і індонезійської компанією Biofarma, а виробляє компанія Sinovac Biotech. Одна доза обходиться бюджету України в 504 гривні.