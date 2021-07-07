"Україні потрібен досвід КНР": Арахамія в інтерв'ю китайським ЗМІ розхвалював компартію

У ході спілкування глава "слуг" захоплювався книгою генсека ЦК Компартії КНР Сі Цзіньпіна про держуправління. Також він привітав китайців зі 100-річчям партії.

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Рада Давид Арахамія дав інтервʼю китайському виданню "Сіньхуа", у якому схвально відгукувався про Комуністичну партію КНР і говорив про те, що Україні варто перейняти досвід цієї країни. Примітно те, що інтервʼю опубліковано без єдиної цитати парламентарія — в опублікованому тексті журналісти переказали його слова.

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Якщо вірити цим виданням, Арахамія привітав компартію Китаю (КПК) з недавнім 100-річним ювілеєм і привітав "її керівництво та всіх китайців з цією знаменною подією".

"[Арахамія] підкреслив, що принципи керівних партій України та Китаю багато в чому збігаються, оскільки їхніх девізом є служіння народу. Д. Арахамія високо оцінив той факт, що, незважаючи на величезну територію Китаю, КПК представлена в кожному населеному пункті країни — від невеликих сіл до великих міст. Цей досвід неодмінно потрібно переймати, вважає глава Політради "Слуги народу", — йдеться в опублікованому матеріалі.

У тексті йдеться, що раніше нардеп прочитав російськомовну версію книги "Сі Цзіньпін про державне управління", і вона "справила на нього сильне враження". Після цього він нібито вирішив сприяти появі видання книги українською мовою, "щоб українці змогли дізнатися, як Китай подолав труднощі і досяг швидкого економічного зростання".

Пізніше, до слова, українська версія цієї книги була надрукована і на презентації Арахамія був присутній особисто. Втім, там був не тільки він.

Фото: Укринформ

З журналістами глава фракції "слуг" поспілкувався і про "китайське диво". ЗМІ стверджує, що, на думку Арахамія, воно "стало можливим завдяки довгостроковій стабільності політики Комуністичної партії Китаю".

"Китай чітко формулює свої плани і неухильно їх виконує, навіть в умовах пандемії коронавірусу нового типу/COVID-19/КНР змогла зберегти високі темпи зростання економіки. Д. Арахамія зазначив, що Україна сподівається перейняти позитивний досвід Китаю в галузі економічного розвитку. За його словами, відомості про те, що в КНР за кілька днів звели лікарню і за кілька місяців побудували міст, звучать для українців як наукова фантастика", — приблизно це, за словами журналістів, заявив депутат, зазначивши, що в Україні за такі терміни навряд чи можна прийняти рішення про реалізацію проекту та підготувати до нього технічну документацію.

У матеріалі йдеться, що, за словами депутата, Китай допомагає нашій державі в модернізації України. Він нібито зазначив, що за десятиліття, яке пройшло з моменту встановлення стратегічного партнерства між двома країнами, вони змогли досягти "видатних результатів" у найбільш різних галузях взаємодії. Він зазначив, що КНР — найбільший торговий партнер нашої країни, а Київ бачить перспективи в таких сферах, як освіта, туризм і культура.

За словами журналістів, мова в інтервʼю також була про туризм і про відновлення прямого авіасполучення між Україною і Китаєм.

Раніше повідомлялося, що Україна відмовилася визнати порушення прав китайських уйгурів заради угоди з КНР. Договір передбачає виділення Китаєм кредиту на пільгових умовах для реалізації інфраструктурних проектів в Україні. Що саме буде побудовано в нашій країні, сторони домовилися обговорити пізніше.

За даними ЗМІ, Пекін також натиснув на Київ у питанні постачання 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, обіцяючи заблокувати його в тому випадку, якщо підпис України залишиться в документі.