Потайки від послів: Україна відмовилася визнати порушення прав китайських уйгурів заради угоди з КНР

Договір передбачає виділення Китаєм кредиту на пільгових умовах для реалізації інфраструктурних проектів в Україні.

Україна і Китаю 30 червня підписали міжурядову угоду з метою реалізації спільних проектів у сфері будівництва інфраструктури. Інформація про це зʼявилася на сайті Кабінету міністрів 6 липня.

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Країни домовилися співпрацювати в будівництві залізничного транзиту, аеропорту, портів, комунікацій і муніципальних інженерних споруд. Київ і Пекін тепер повинні стимулювати компанії і фінансові установи до активної співпраці у сфері будівництва інфраструктурних обʼєктів, встановлення більш тісних економічних звʼязків між двома країнами. Сторони зобовʼязуються надавати необхідну допомогу і супровід у реалізації спільних проектів.

Угода передбачає виділення кредитних коштів на пільгових умовах від Китаю, щоб ці самі проекти на території України реалізувати. Що саме буде побудовано, сторони домовилися обговорити більш детально в майбутньому.

Як пише видання Associated Press, пославшись на неназваних дипломатів, незадовго до підписання угоди — 24 червня — Україна відкликала свій голос за заклик до більш ретельного розслідування порушень прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі. До цього Київ поставив свій підпис разом з ще понад 40 країнами.

США, Канада, Великобританія і Європейський союз раніше ввели санкції проти китайських чиновників, оскільки вважали їх причетними до порушення прав уйгурів. На це КНР відповіла дзеркальними заходами.

За даними ЗМІ, Пекін також натиснув на Київ у питанні постачання 500 тисяч доз вакцини CoronaVac, обіцяючи заблокувати її в тому випадку, якщо підпис України залишиться в документі.

Політичний експерт Олександр Черненко на своїй сторінці у Facebook пише, що Київ відкликав свій підпис, не повідомивши про це послам у тих країнах, чиї підписи також стоять у документі. Ті, за його словами, дізналися про рішення України з новин. При цьому саму угоду він називає "черговою піар-кампанією президента Володимира Зеленського".

"Сьогодні спікери влади через всі щілини нам розповідають, як прекрасно ми живемо без кредитів МВФ. І тут же влада бере мільярд у Китаю. При цьому Китай, на відміну від МВФ, не ставить умовою отримання кредиту реформування країни і боротьбу з корупцією. Навпаки, якраз корупція є рушійною силою співробітництва Китаю з будь-якою країною", — йдеться в публікації.

Що відбувається з уйгурами в Китаї

У Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю проживають близько 10 мільйонів уйгурів. Це мусульмани тюркського походження, чия культура ближча до культури народів Центральної Азії, зокрема, узбецької та казахської, ніж до китайської. Мова цього народу більше близька до узбецької, також вона має схожість з казахською, киргизькою і турецькою мовами.

Як пише Deutsche Welle, протягом багатьох років ця етнічна група дискримінується з боку комуністичного уряду КНР в економічному, політичному і культурному відношенні. Самі уйгури ведуть боротьбу за свою незалежність, нерідко вони влаштовували масові протести, які завершувалися насильством. Китайська влада, яка має на меті асимілювати уйгурів, жорстко придушує протести і звинувачує уйгурські угрупування в сепаратизмі, релігійному екстремізмі і тероризмі.

[ + – ] Дорога, яка, ймовірно, веде до "табору з перевиховання" уйгурів у Сіньцзяні Фото: AFP

Новий виток гоніння почався у 2016 році. Тоді уряд КНР встановив по всьому регіону систему спостереження і створив центри масового утримання під вартою. За словами правозахисників, яких цитує видання, у таких установах примусово утримують до мільйона уйгурів та інших мусульман. При цьому навіть після звільнення з таких таборів їхнє пересування обмежене. Експерти, яких цитують журналісти, стверджують, що багатьох з цих мусульман примушують до праці на фабриках міжнародних компаній.

Нагадаємо, Євросоюз 22 березня ввів санкції проти чотирьох китайських чиновників, партійних функціонерів і силовиків з провінції Сіньцзян, а також відділу безпеки сіньцзянського виробничо-будівельного корпусу. Їх вважають відповідальними за серйозні порушення прав уйгурів і представників інших мусульманських меншин.

У жовтні 2018 року Китай вперше легалізував так звані перевиховні центри, які офіційно називаються "Центрами професійного навчання" уйгурів. Вони повинні стежити за дотриманням антиекстремістських законів і працювати з людьми, які підпадають під вплив заборонених ідей.