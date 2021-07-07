Втайне от послов: Украина отказалась признать нарушение прав китайских уйгуров ради соглашения с КНР

Договор предусматривает выделение Китаем кредита на льготных условиях для реализации инфраструктурных проектов в Украине.

Украина и Китай 30 июня подписали межправительственное соглашение с целью реализации совместных проектов в сфере строительства инфраструктуры. Информация об этом появилась на сайте Кабинета министров 6 июля.

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Страны договорились сотрудничать в железнодорожных транзитных перевозках, строительстве аэропортов, портов, коммуникаций и муниципальных инженерных сооружений. Киев и Пекин теперь должны стимулировать компании и финансовые учреждения к активному сотрудничеству в сфере строительства инфраструктурных объектов, установлению более тесных экономических связей между двумя странами. Стороны обязуются оказывать необходимую помощь и сопровождение в реализации общих проектов.

Соглашение предусматривает выделение кредитных средств на льготных условиях от Китая, чтобы эти самые проекты на территории Украины реализовать. Что именно будет построено, стороны договорились обсудить более детально в будущем.

Как пишет издание Associated Press, сославшись на неназванных дипломатов, незадолго до подписания соглашения — 24 июня — Украина отозвала свой голос за призыв к более тщательному расследованию нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. До этого Киев поставил свою подпись совместно с еще более чем 40 странами.

США, Канада, Великобритания и Европейский союз ранее ввели санкции против китайских чиновников, поскольку сочли их причастными к нарушению прав уйгуров. На это КНР ответила зеркальными мерами.

По данным СМИ, Пекин также надавил на Киев в вопросе поставки 500 тысяч доз вакцины CoronaVac, обещая заблокировать ее в том случае, если подпись Украины останется в документе.

Политический эксперт Александр Черненко на своей странице в Facebook пишет, что Киев отозвал свою подпись, не сообщив об этом послам в тех странах, чьи подписи также стоят в документе. Те, по его словам, узнали о решении Украины из новостей. При этом само соглашение он называет "очередной пиар-кампанией президента Владимира Зеленского".

"Сегодня спикеры власти через все щели нам рассказывают, как прекрасно мы живем без кредитов МВФ. И тут же власть берет миллиард в Китае. При этом Китай, в отличие от МВФ, не ставит условием получения кредита реформирования страны и борьбу с коррупцией. Наоборот, как раз коррупция является движущей силой сотрудничества Китая с любой страной", — говорится в публикации.

Что происходит с уйгурами в Китае

В Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая проживают около 10 миллионов уйгуров. Это мусульмане тюркского происхождения, чья культура ближе к культуре народов Центральной Азии, в частности, узбекской и казахской, чем к китайской. Язык этого народа больше близок к узбекскому, также он имеет сходство с казахским, киргизским и турецким языками.

Как пишет Deutsche Welle, на протяжении многих лет эта этническая группа дискриминируется со стороны коммунистического правительства КНР в экономическом, политическом и культурном отношении. Сами уйгуры ведут борьбу за свою независимость, нередко они устраивали массовые протесты, которые завершались насилием. Китайские власти, которые преследуют цель ассимилировать уйгуров, жестко подавляют протесты и обвиняют уйгурские группировки в сепаратизме, религиозном экстремизме и терроризме.

[ + – ] Дорога, которая предположительно ведет к в "лагерю по перевоспитанию" уйгуров в Синьцзяне Фото: AFP

Новый виток гонения начался в 2016 году. Тогда правительство КНР установило по всему региону систему наблюдения и создало центры массового содержания под стражей. По словам правозащитников, которых цитирует издание, в таких учреждениях принудительно удерживают до миллиона уйгуров и других мусульман. При этом даже после освобождения из таких лагерей их передвижение ограничено. Эксперты, которых цитируют журналисты, утверждают, что многих из этих мусульман принуждают к труду на фабриках международных компаний.

Напомним, Евросоюз 22 марта ввел санкции против четырех китайских чиновников, партийных функционеров и силовиков из провинции Синьцзян, а также отдела безопасности Синьцзянского производственно-строительного корпуса. Их считают ответственными за серьезные нарушения прав уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств.

В октябре 2018 года Китай впервые легализовал так называемые перевоспитательные центры, которые официально называются "Центрами профессионального обучения" уйгуров. Они должны следить за соблюдением антиэкстремистских законов и работать с людьми, которые подвергаются влиянию запрещенных идей.