В Одессе обнаружили расстрельные ямы и 29 могильников жертв НКВД (фото)

В Институте Нацпамяти сообщают, что кости погибших в расстрельных ямах на бывшем спецобъекте "Татарка" лежали в несколько рядов.

В Одессе на бывшем специальном объекте "Татарка" обнаружены 29 могильников. В Институте национальной памяти утверждают, что в них захоронены жертв НКВД, сообщается на странице ведомства в Facebook.

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В Институте уточнили, что этот объект расположен на 6-м километре Овидиопольской дороги и на сегодняшний день раскопаны уже 29 могильников.

Ранее, пишут в Институте нацпамяти, на этом же месте были найдены расстрельные ямы, в которых в несколько слоев лежали кости погибших.

Место захоронений указал историк из Одессы Александр Бабич, обнаруживший материалы о массовых захоронениях возле Одессы в румынских архивах.

[ + – ] Один из могильников [ + – ] Место захоронения [ + – ] Расстрельный ров [ + – ] Могильники в Одессе [ + – ] Место массовых расстрелов

"Масштаб могильников жертв НКВД в Одессе поражает масштабами. На данный момент найдено 29 отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы", – говорится в сообщении.

Согласно архивным документам, могильники могут находиться и на территории воинской части, граничащей с "Татаркой".

Напомним, в 2017 году в Луцке завершились работы по эксгумации останков 107 заключенных местной тюрьмы, расстрелянных НКВД 23-24 июня 1941 года.

В том же году в центре Львова на территории костела святого Лазаря были найдены массовые захоронения людей, убитых в 40-е годов XX века.

А в 2013 году в Ивано-Франковской области были перезахоронены эксгумированные останки 640 людей, убитых сотрудниками НКВД в 1939-1941 годах.