В Одессе обнаружили расстрельные ямы и 29 могильников жертв НКВД (фото)
В Институте Нацпамяти сообщают, что кости погибших в расстрельных ямах на бывшем спецобъекте "Татарка" лежали в несколько рядов.
В Одессе на бывшем специальном объекте "Татарка" обнаружены 29 могильников. В Институте национальной памяти утверждают, что в них захоронены жертв НКВД, сообщается на странице ведомства в Facebook.
В Институте уточнили, что этот объект расположен на 6-м километре Овидиопольской дороги и на сегодняшний день раскопаны уже 29 могильников.
Ранее, пишут в Институте нацпамяти, на этом же месте были найдены расстрельные ямы, в которых в несколько слоев лежали кости погибших.
Место захоронений указал историк из Одессы Александр Бабич, обнаруживший материалы о массовых захоронениях возле Одессы в румынских архивах.
"Масштаб могильников жертв НКВД в Одессе поражает масштабами. На данный момент найдено 29 отдельных ям, где были похоронены расстрелянные одесситы", – говорится в сообщении.
Согласно архивным документам, могильники могут находиться и на территории воинской части, граничащей с "Татаркой".
Напомним, в 2017 году в Луцке завершились работы по эксгумации останков 107 заключенных местной тюрьмы, расстрелянных НКВД 23-24 июня 1941 года.
В том же году в центре Львова на территории костела святого Лазаря были найдены массовые захоронения людей, убитых в 40-е годов XX века.
А в 2013 году в Ивано-Франковской области были перезахоронены эксгумированные останки 640 людей, убитых сотрудниками НКВД в 1939-1941 годах.