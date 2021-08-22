В Одесі знайшли розстрільні ями і 29 могильників жертв НКВС (фото)

В Інституті нацпам'яті повідомляють, що кістки загиблих в розстрільних ямах на колишньому спецоб'єкті "Татарка" лежали в кілька рядів.

В Одесі на колишньому спеціальному об'єкті "Татарка" виявлені 29 могильників. В Інституті національної пам'яті стверджують, що в них поховані жертв НКВС, повідомляється на сторінці відомства в Facebook.

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В Інституті уточнили, що цей об'єкт розташований на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги і на сьогоднішній день розкопано вже 29 могильників.

Раніше, пишуть в Інституті нацпам'яті, на цьому ж місці були знайдені розстрільні ями, в яких в кілька шарів лежали кістки загиблих.

Місце поховань вказав історик з Одеси Олександр Бабич, який знайшов матеріали про масові поховання біля Одеси в румунських архівах.

[ + – ] Один з могильників [ + – ] Місце поховання [ + – ] розстрільний рів [ + – ] Могильники в Одесі [ + – ] Місце масових розстрілів

"Масштаб могильників жертв НКВД в Одесі вражає масштабами. На даний момент знайдено 29 окремих ям, де були поховані розстріляні одесити", — йдеться в повідомленні.

Згідно з архівними документами, могильники можуть перебувати і на території військової частини, що межує з "Татаркою".

Нагадаємо, в 2017 році в Луцьку завершилися роботи з ексгумації останків 107 ув'язнених місцевої в'язниці, розстріляних НКВД 23-24 червня 1941 року.

У тому ж році в центрі Львова на території костелу святого Лазаря були знайдені масові поховання людей, вбитих в 40-е років XX століття.

А в 2013 році в Івано-Франківській області були перепоховані ексгумовані останки 640 людей, вбитих співробітниками НКВС в 1939-1941 роках.