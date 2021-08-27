В Минрегионе провели совещание с мэрами по подготовке к отопительному сезону

Финансово-экономические аспекты деятельности предприятий ТКЭ и уровень подготовки к отопительному сезону обсудили участники совместного совещания во главе с Министром развития громад и территорий Украины Алексеем Чернышовым. Участие приняли представители Ассоциации городов Украины, НАК "Нафтогаз Украины", мэры городов и руководители предприятий теплоснабжения. Об этом сообщает "Правительственный портал".

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"Сегодня наша общая задача — своевременный старт отопительного сезона. В то же время, важно, чтобы суммы в платежках людей не увеличивались. Государство будет поддерживать органы местного самоуправления. Чтобы найти конструктивные решения, которые устроят все стороны процесса, в Минрегионе уже проведено несколько совещаний с мэрами городов. Мы должны искать компромиссы и вместе планировать дальнейшие шаги — подход к каждому городу будет индивидуальным", — подчеркнул Алексей Чернышов.

Отметим, полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне переданы органам местного самоуправления. Облгосадминистрации, в свою очередь, получили задачу провести энергетические штабы с участием представителей теплокоммунэнерго и глав городов и отработать два вопроса: техническую подготовку к запуску отопительного сезона и заключение долгосрочных контрактов с НАК "Нафтогаз Украины".

Отметим, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа". Закон принят с целью урегулирования ситуации с долгами ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, ранее Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов провел плановое селекторное совещание с председателями горсоветов и областных государственных администраций по подготовке к отопительному сезону. В частности, во время мероприятия обсудили вопросы тарифной политики и основных показателей финансово-экономической деятельности предприятий теплоснабжения. Участники пришли к согласию относительно того, что тарифы на отопление для населения расти не должны.