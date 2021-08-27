У Мінрегіоні відбулася чергова нарада з керівниками міст щодо підготовки до опалювального сезону

Фінансово-економічні аспекти діяльності підприємств ТКЕ та рівень підготовки до опалювального сезону обговорили учасники спільної наради під головуванням Міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова та за участі представників Асоціації міст України, НАК "Нафтогаз України", голів міст та керівників підприємств теплопостачання, йдеться на сайті "Урядовий портал".

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"Сьогодні маємо чітку спільну задачу — вчасний старт опалювального сезону. Водночас суми у платіжках людей не мають збільшуватися. Держава буде підтримувати органи місцевого самоврядування. Щоб знайти конструктивні рішення, які влаштують усі сторони процесу, в Мінрегіоні вже проведено декілька нарад з керівниками органів місцевого самоврядування. Маємо спільно шукати компроміси та разом планувати подальші кроки – підхід до кожного міста буде індивідуальним", – підкреслив Олексій Чернишов.

Додамо, повноваження зі встановлення тарифів на тепло у новому опалювальному сезоні надано виключно органам місцевого самоврядування. Облдержадміністрації протягом минулого тижня мали провести енергетичні штаби за участю представників теплокомуненерго та голів міст і відпрацювати два питання: технічну підготовку до запуску опалювального сезону та укладання довгострокових контрактів з НАК "Нафтогаз України".

Зазначимо, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу". Закон прийнято з метою врегулювання ситуації з боргами ТКЕ перед НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов провів планову селекторну нараду з головами міських рад і обласних державних адміністрацій щодо підготовки до опалювального сезону. Зокрема, під час заходу обговорили питання тарифної політики та основних показників фінансово-економічної діяльності підприємств теплопостачання. Учасники дійшли згоди щодо того, що тарифи на опалення для населення зростати не повинні.