В Минюст взяли на работу пожизненно осужденную за двойное убийство, - помощница нардепа (фото)

По словам помощницы "слуги народа", речь о Екатерине Щуке, которая в 2016 году стала первой в Украине приговоренной к пожизненному заключению, вышедшей замуж.

В Министерстве юстиции Украины начала работать пожизненно осужденная женщина. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель ведомства Денис Малюська.

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"Работает нормально. Работодатель и работник довольны", — заверил министр.

Малюська написал, что, по его мнению, работать необходимо всем работоспособным, а "сидеть на шее у государства крайне нежелательно". Также чиновник отметил, что для пожизненно осужденных работа — это возможность не только заработать, но и ресоциализироваться, ради чего тратятся миллиарды гривен из государственного бюджета.

[ + – ] Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что взял на работу осужденную к пожизненному заключению

В комментарии к этой публикации Яна Баранова, психолог и помощница народного депутата от "Слуги народа" Святослава Юраша, написала, что речь о женщине, которую зовут Екатерина Щука.

"От пожизненницы Кати Щуки, которую Вы взяли на работу, отдельная благодарность. Она очень вдохновлена и замотивирована быть максимально полезной", — сообщила Баранова, сопроводив свой комментарий снимком Екатерины Щуки.

[ + – ] Помощница нардепа от "Слуги народа" написала, что на работу в Минюст взяли пожизненно осужденную за двойное убийство Екатерину Щуку

Впрочем, какую именно работу выполняет новая сотрудница Минюста не сообщалось.

В сентябре 2020 года Денис Малюська говорил, что у него была идея трудоустраивать приговоренных к пожизненному заключению в call-центр министерства.

Пожизненно осужденная Екатерина Щука: что о ней известно

В 2016 году Екатерина (девичья фамилия — Костина) стала первой в истории Украины женщиной, которая, отбывая пожизненное заключение, вышла замуж. Ее супругом стал Юрий Щука, чью фамилию она и взяла. На тот момент осужденной было 33 года, ее мужу — 27. Бракосочетание состоялось прямо в Качановской исправительной колонии Харькова, где женщина отбывала наказание.

Супруги рассказывали, что познакомились они когда Екатерина уже была в месте лишения свободы.

[ + – ] Осужденная пожизненно Екатерина Костина (Щука) вышла замуж в колонии, 2016 год

[ + – ] Свадьба Екатерины Щуки в Качановской колонии, 2016 год

Екатерину Щуку осудили в 2010 году за соучастие в двойном убийстве. Позже женщина заявляла, что была причастна к инциденту косвенно, однако во время судебных разбирательств взяла на себя вину за своего тогдашнего возлюбленного, после чего и получила такой приговор.

[ + – ] Екатерина Щука в Качановской колонии Харькова Фото: delo.ua

Напомним, в апреле 2021 года Фокус презентовал рейтинг лучших и худших тюрем в Украине. Их оценивали по двум критериям: условиям отбывания наказания и степени страдания заключенных.

В июле Минюст обнародовал собственный рейтинг исправительных учреждений в Украине, в котором первое место отдал Качановской колонии, где отбывает наказание Екатерина Щука.

В мае Фокус опубликовал материал о женских колониях в Украине.