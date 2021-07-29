Хорошо ли сидим? Рейтинг тюрем от Министерства юстиции

Министр юстиции Денис Малюська презентовал рейтинг украинских тюрем, над которым Минюст работал больше полугода. Эксперты уже успели раскритиковать методику, а активисты требуют исключить из списка одну из колоний.

Рейтинг тюрем. Не субъективное мнение

В апреле 2021 года Фокус составил собственный рейтинг худших и лучших тюрем страны. Были выбраны два важнейших, по мнению экспертов, критерия: степень страдания заключенных и условия отбывания наказания. Оценка формировалась на основании отчетов мониторинговых визитов представителей Секретариата омбудсмена Украины, а также Харьковской правозащитной группы и Комитета Совета Европы по предотвращению пыток.

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Министерство юстиции тогда отказалось принимать участие в редакционном рейтинге, ссылаясь на конфиденциальность работы над собственным, к тому же в ведомстве отметили, что такая оценка является субъективной. Само министерство планировало оценивать тюрьмы по 300 критериям, которые держали в тайне. После публикации рейтинга от Минюста выяснилось, что количество критериев сократилось до семи основных блоков.

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"Новый механизм комплексной оценки успешности учреждений поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать их прогресс. В частности, в таких сферах как финансовая деятельность, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, условия содержания, права человека, здравоохранение", — передает пресс-служба Минюста слова министра Дениса Малюськи.

Критерии оценки учреждений разбиты на разделы. Максимальный суммарный балл по всем критериям – 1000.

По результатам оценки годовой рейтинг лучших украинских тюрем-2020 выглядит так:

Качановская ИК (№54) (Харьковская область) – 769,52 балла; Надержинщинская ИК (№65) (Полтавская область) – 746,75; Диканевская ИК (№12) (Харьковская область) – 743,36; Полтавская ИК (№64) – 729,71; Мелитопольская УВП (№144) (Запорожская область) — 697,04; Покровская ИК (№17) (Харьковская область) – 687,79; Холодногорская ИК (№18) (Харьковская область) – 675,27; Божковская ИК (№16) – Полтавская область) — 671,24; Каменская ИК (№34) (Днепропетровская область) — 667,31; Темновская ИК (№100) (Харьковская область) – 663,48.

Возглавили рейтинг две женские колонии, признанные образцовыми, как по части содержания осужденных, так и в вопросах соблюдения прав человека. Замыкает первую десятку рейтинга тюрьма с сомнительной репутацией. "Сотка" не раз попадала в отчеты Комитета Совета Европы по предотвращению пыток. В топ-10 не попала Александровская исправительная колония №25 (Харьков), которую сам Денис Малюська называл флагманом "красных тюрем". Зато "двадцать пятая" со своим зимним садом и мини-зоопарком заняла третье место в топ-5 в разделе "условия содержания".

[ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста [ + – ] Рейтинг тюрем от Минюста

Долой "сотку". Как в рейтинг попала Темновская ИК-100?

"В статистике можно увидеть множество показателей, по которым составлялся рейтинг, например, стоимость содержания одного заключенного, финансовая деятельность, соблюдение прав осужденных и тому подобное. Вообще, рейтинговую оценку учреждений я поддерживаю, но возникают неоднозначные чувства, когда видишь в рейтинге Замковую ИК-58 или Темновскую ИК-100. Именно из этих колоний не перестают поступать жалобы к правозащитникам", — говорит Фокусу Олег Цвилый, глава правления правозащитной организации "Альянс украинского единства".

В 2020 году "сотку" посетила делегация Комитета по предотвращению пыток, в декабре обнародовали доклад, в котором отметили, что Темновская ИК-100 является вопиющим нарушителем прав человека. Поэтому, по словам правозащитника, все показатели, которые предоставили учреждения, нужно проверять, ведь правдивость показателей остается проблемой этих рейтингов.

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"На данный момент Министерство юстиции Украины с одной стороны открывают пенитенциарную систему благодаря рейтинговым показателям, а с другой, пытаются лишить правозащитников права доступа в учреждения исполнения наказаний, а осужденных – надежды на справедливость, – отмечает Олег Цвилый. — Сегодня мониторинговые визиты правозащитники осуществляют с целью защиты прав и свобод заключенных, исследуют условия содержания, предотвращают пытки и другие проявления бесчеловечного обращения. Благодаря деятельности правозащитников, например, была распространена информация о длительном произволе в Бердянской ИК №77. Но министр юстиции намерен заблокировать работу обличителей, поэтому проверять и корректировать данные рейтинга будет проблематично".

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Между тем харьковские активисты призывают министра юстиции и вовсе исключить "сотку" из рейтинга.

"10-е место в рейтинге занимает одиозная Темновская колония. Та самая колония, которая на протяжении 11 лет сбрасывает фекальные и неочищенные промышленные стоки в речку Уды, – пишет харьковчанин Александр Богданис. — Как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют, а экологические проблемы, созданные действиями руководителей колонии, не волнуют министерство. С тех пор, как общественные активисты вынесли тему загрязнения речки Уды в публичную плоскость, Минюст ни разу не высказал своего отношения к скоропостижному нарушению закона в защите окружающей среды. Более того государству и территориальным общинам, расположенным вдоль Уд нанесен материальный ущерб – Минюст старательно отворачивается от вопроса о возмещении ущерба".

"По делу загрязнения реки Уды против Темновской ИК-100 возбуждены уголовное и административное производства, а министерству нет дела! Они и дальше нагло и беззастенчиво переводят проблему отсутствия системы водоотвода в колонии на местные советы! А между тем каждый день 250 м3 фекалий и дальше текут в реку!" — сообщает активистка Анна Смоловык и просит немедленно удалить "сотку" из рейтинга лучших тюрем Украины.

Не та методика. Нарушения прав человека "не видны"

Одним из самых больших упущений рейтинга, по мнению экспертов, является то, что в полном объеме не принимались во внимание вопросы нарушения прав человека. Та же Александровская ИК №25, по словам экспертов, стала рекордсменом в Украине по использованию статьи 391 УК, согласно которой к основному приговору добавляли еще до трех лет лишения свободы за злостное неповиновение требованиям администрации. За девять лет (по 2019 год включительно) 38 человек получили такие приговоры, в шести случаях был назначен максимальный срок наказания. Все это – за отказ убирать камеры. По свидетельствам осужденных, людей избивали до тех пор, пока они не стали писать заявления об этом. Но, презентуя рейтинг, Денис Малюська сразу отметил, что составлялся он исключительно по мониторингу 2020 года.

[ + – ] Эксперты считают, что при составлении рейтинга в полном объеме не принимались во внимание вопросы нарушения прав человека Фото: pexels.com

"Рейтинг сделан по проекту, который финансировало посольство Канады, т.е. методика для оценки учреждений взята канадская и совершено непонятно, насколько ее меняли под украинские реалии, – поясняет Фокусу Евгений Захаров, директор Харьковской правозащитной группы. – Относить канадские критерии к украинским тюрьмам лишено смысла, потому что в Канаде в колониях нет таких массовых явлений нарушения прав человека".

По мнению Евгения Захарова, нельзя подходить к оценке с одинаковыми критериями к колониям с разными уровнями безопасности. Нельзя сравнивать колонии с теми учреждениями, где отбывают срок пожизненно заключенные, содержание в этих секторах значительно отличается.

"Мне кажется, этот рейтинг для наших реалий очень поверхностный и многих факторов не учитывает, например, не указано количество уголовных производств, которые были открыты в отношении администрации и сотрудников той или иной колонии. А ведь это немаловажный фактор", — считает правозащитник.

По словам Дениса Малюськи, задача рейтинга – добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главной цели – делали общество более безопасным. Судя по всему, на пути к этой цели вопросы о нарушении прав человека и загрязнения окружающей среды колониями оказались не в приоритете.

Напомним, Фокус представил рейтинг худших и лучших тюрем Украины — по отношению к заключенным и условиям отбывания наказания. Эксперты выяснили, в каких колониях заключенные страдают больше всего, где легче всего сидеть и какая колония самая страшная.

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