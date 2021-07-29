Чи добре сидимо? Рейтинг в'язниць від Міністерства юстиції
Міністр юстиції Денис Малюська презентував рейтинг українських в'язниць, над яким Мін'юст працював більше пів року. Експерти вже встигли розкритикувати методику, а активісти вимагають виключити зі списку одну з колоній.
Рейтинг в'язниць. Не суб'єктивна думка
У квітні 2021 року Фокус склав власний рейтинг найгірших і найкращих в'язниць країни. Були обрані два найважливіших, на думку експертів, критерії: ступінь страждання в'язнів та умови відбування покарання. Оцінка формувалася на підставі звітів моніторингових візитів представників Секретаріату омбудсмена України, а також Харківської правозахисної групи і Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням.
Міністерство юстиції тоді відмовилося брати участь в редакційному рейтингу, посилаючись на конфіденційність роботи над власним, до того ж у відомстві зазначили, що така оцінка є суб'єктивною. Саме міністерство планувало оцінювати в'язниці за 300 критеріями, які тримали в таємниці. Після публікації рейтингу від Мін'юсту з'ясувалося, що кількість критеріїв скоротилася до семи основних блоків.Важливо
"Новий механізм комплексної оцінки успішності установ допоможе Міністерству юстиції регулярно відслідковувати їх прогрес. Зокрема, у таких сферах як фінансова діяльність, кадрове забезпечення, безпека/режим, соціально-виховна робота, умови утримання, права людини, охорона здоров'я", — передає пресслужба Мін'юсту слова міністра Дениса Малюськи.
Критерії оцінки установ розбиті на розділи. Максимальний сумарний бал за всіма критеріями — 1000.
За результатами оцінки річний рейтинг кращих українських в'язниць-2020 виглядає так:
- Качанівська ВК (№54) (Харківська область) — 769,52 бала;
- Надержинщинська ВК (№65) (Полтавська область) — 746,75;
- Диканівська ВК (№12) (Харківська область) — 743,36;
- Полтавська ВК (№64) — 729,71;
- Мелітопольська УВП (№144) (Запорізька область) — 697,04;
- Покровська ВК (№17) (Харківська область) — 687,79;
- Холодногорська ВК (№18) (Харківська область) — 675,27;
- Божківське ВК (№16) — Полтавська область) — 671,24;
- Каменська ВК (№34) (Дніпропетровська область) — 667,31;
- Темнівська ВК (№100) (Харківська область) — 663,48.
Очолили рейтинг дві жіночі колонії, визнані зразковими, як по частині тримання засуджених, так і в питаннях дотримання прав людини. Замикає першу десятку рейтингу в'язниця з сумнівною репутацією. "Сотка" не раз потрапляла у звіти Комітету Ради Європи з питань запобігання катуванням. У топ-10 не потрапила Олександрівська виправна колонія №25 (Харків), яку сам Денис Малюська називав флагманом "червоних в'язниць". Зате "двадцять п'ята" зі своїм зимовим садом і міні-зоопарком посіла третє місце у топ-5 в розділі "умови утримання".
Геть "сотку". Як в рейтинг потрапила Темнівська ВК-100?
"У статистиці можна побачити безліч показників, за якими складався рейтинг, наприклад, вартість утримання одного ув'язненого, фінансова діяльність, дотримання прав засуджених тощо. Взагалі, рейтингову оцінку установ я підтримую, але виникають неоднозначні почуття, коли бачиш в рейтингу Замкову ВК 58 або Темнівську ВК-100. Саме з цих колоній не перестають надходити скарги до правозахисників", — говорить Фокусу Олег Цвілий, глава правління правозахисної організації "Альянс української єдності".
У 2020 році "сотку" відвідала делегація Комітету з питань запобігання катуванням, в грудні оприлюднили доповідь, в якій зазначили, що Темнівська ВК-100 є вираженим порушником прав людини. Тому, за словами правозахисника, всі показники, які надали установи, потрібно перевіряти, адже правдивість показників залишається проблемою цих рейтингів.Важливо
"Наразі Міністерство юстиції України з одного боку відкриває пенітенціарну систему завдяки рейтинговим показникам, а з іншого, намагається позбавити правозахисників права доступу до установ виконання покарань, а засуджених — надії на справедливість, — зазначає Олег Цвілий. — Сьогодні моніторингові візити правозахисники здійснюють з метою захисту прав і свобод ув'язнених, досліджують умови утримання, запобігають тортурам та іншим проявам нелюдського поводження. Завдяки діяльності правозахисників, наприклад, була поширена інформація про тривалому свавілля в Бердянській ВК №77. Але міністр юстиції має намір заблокувати роботу викривачів, тому перевіряти і коригувати дані рейтингу буде проблематично".Важливо
Тим часом харківські активісти закликають міністра юстиції і зовсім виключити "сотку" з рейтингу.
"10-е місце в рейтингу займає одіозна Темнівська колонія. Та сама колонія, яка протягом 11 років скидає фекальні і неочищені промислові стоки в річку Уди, — пише харків'янин Олександр Богданіс. — Як то кажуть, проблеми індіанців шерифа не хвилюють, а екологічні проблеми, створені діями керівників колонії, не хвилюють міністерство. Відтоді як громадські активісти винесли тему забруднення річки Уди в публічну площину, Мін'юст жодного разу не висловив свого ставлення до раптового порушення закону у захисті навколишнього середовища. Більше того державі та територіальним громадам, розташованим вздовж Уд завдано матеріальних збитків — Мін'юст старанно відвертається від питання про відшкодування збитків".
"У справі забруднення річки Уди проти Темнівської ВК-100 порушено кримінальне та адміністративне провадження, а міністерству немає діла! Вони і далі нахабно і безсоромно переводять проблему відсутності системи водовідведення в колонії на місцеві ради! А тим часом кожен день 250 м3 фекалій і далі течуть в річку!" — повідомляє активістка Анна Смоловик і просить негайно видалити "сотку" з рейтингу кращих в'язниць України.
Не та методика. Порушення прав людини "невидимі"
Одним з найбільших упущень рейтингу, на думку експертів, є те, що у повному обсязі не бралися до уваги питання порушення прав людини. Та ж Олександрівська ВК №25, за словами експертів, стала рекордсменом в Україні по використанню статті 391 КК, згідно з якою до основного вироку додавали ще до трьох років позбавлення волі за злісну непокору вимогам адміністрації. За дев'ять років (до 2019 року включно) 38 осіб отримали такі вироки, в шести випадках був призначений максимальний термін покарання. Все це — за відмову прибирати камери. За свідченнями засуджених, людей били доти, поки вони не стали писати заяви про це. Але, презентуючи рейтинг, Денис Малюська відразу зазначив, що складався він виключно з моніторингу 2020 року.
"Рейтинг зроблений за проектом, який фінансувало посольство Канади, тобто методика для оцінки установ взята канадська і зовсім незрозуміло, наскільки її міняли під українські реалії, — пояснює Фокусу Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи. — Відносити канадські критерії до українських тюрем позбавлено сенсу, тому що в Канаді в колоніях немає таких масових явищ порушення прав людини".
На думку Євгена Захарова, не можна підходити до оцінки з однаковими критеріями до колоній з різними рівнями безпеки. Не можна порівнювати колонії з тими установами, де відбувають термін довічно ув'язнені, ув'язнення в цих секторах значно відрізняється.
"Мені здається, цей рейтинг для наших реалій дуже поверхневий і багатьох факторів не враховує, наприклад, не вказана кількість кримінальних проваджень, які були відкриті стосовно адміністрації та співробітників тієї чи іншої колонії. Але ж це важливий фактор", — вважає правозахисник.
За словами Дениса Малюськи, завдання рейтингу — домогтися, щоб установи виконання покарань краще досягали їх головної мети — робили суспільство безпечнішим. Судячи з усього, на шляху до цієї мети питання про порушення прав людини і забруднення навколишнього середовища колоніями виявилися не в пріоритеті.
Нагадаємо, Фокус представив рейтинг найгірших і найкращих в'язниць України — за ставленням до ув'язнених і умов відбування покарання. Експерти з'ясували, в яких колоніях ув'язнені страждають найбільше, де найлегше сидіти і яка колонія найстрашніша.
Раніше Фокус розповів, як змінюється пенітенціарна система України і чому тюремна реформа може привести до кризи. Чи зможуть українські в'язниці викорінити насильство над ув'язненими?
Фокус також показував, як виглядають жіночі колонії в Україні у 2021 році. За 10 років кількість таких установ скоротилася з 13 до 5.