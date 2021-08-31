Журналисты программы "Гроші" обвинили бюджетные сети АЗС в реализации некачественного топлива с крупнейшего в Украине подпольного НПЗ (видео)

По подсчетам журналистов, государственный бюджет теряет до 1 млрд гривен ежегодно из-за производства нелегального горючего на самом большом подпольном мини-НПЗ, который находится в городе Мерефа Харьковской области. Об этом говорится в программе "Гроші" телеканала "2+2".

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"Если посчитать, что от неуплаты акциза от деятельности так называемых "миников" государственный бюджет ежегодно теряет 5 миллиардов гривен, а этот мини-НПЗ обслуживает около 20% всего серого рынка — то из-за его деятельности мы ежегодно теряем 1 миллиард гривен", — говорится в сюжете.

По свидетельству журналистов, на этом мини-НПЗ смешивают бензин с растворителями, которые поставляют из России, чтобы не платить акциз в бюджет. Подпольное предприятие еще зимой заинтересовало правоохранителей. Они открыли уголовное производство относительно незаконного изготовления и сбыта подакцизных товаров и установили, что конечный продукт производства поставляется в крупную сеть дешевых заправок МОТТО, говорится в расследовании.

"Поставляется для нужд национальной сети АЗС "Мотто", где реализуется конечным потребителям, качество котрого не соответствует требованиям технического регламента и ДСТУ", — в сюжете приводится выдержка из решения суда о проведении обысков по делу.

По данным исследований Института потребительских экспертиз, которые приводятся в сюжете, бензин на АЗС МОТТО на уровне с другими лоукостерами БРСМ и Сан Оил, оказался в топе по нарушениям качества. Содержание серы (11 мг/кг), бензола (2,3 мг/кг) и объемная доля эфиров (19,9 мг/кг) — все превышает необходимые показатели и отнюдь не соответствует стандарту Евро-5.

Журналисты программы "Гроші" телеканала "2+2" уже обратились к новому руководителю Бюро Экономической Безопасности — Вадиму Мельнику с требованием бороться с теневыми схемами производства бензина.