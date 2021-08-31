Журналісти програми "Гроші" звинуватили бюджетні мережі АЗС в реалізації неякісного палива з найбільшого в Україні підпільного НПЗ (відео)

За підрахунками журналістів, державний бюджет втрачає до 1 млрд гривень щороку через виробництво нелегального пального на найбільшому підпільному міні-НПЗ, що знаходиться у місті Мерефа Харківської області. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші" телеканалу "2+2".

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"Якщо порахувати, що від несплати акцизу від діяльності так званих "мініків" державний бюджет щороку втрачає 5 мільярдів гривень, а цей міні-НПЗ обслуговує десь 20% всього сірого ринку — то через його діяльність ми щороку втрачаємо 1 мільярд гривень", — йдеться у сюжеті.

За свідченням журналістів, на цьому міні-НПЗ змішують бензин із розчинниками, що поставляють із Росії, аби не платити акциз до бюджету. Підпільне підприємство ще взимку зацікавило правоохоронців. Вони відкрили кримінальне провадження щодо незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів і встановили, що кінцевий продукт виробництва поставляється до великої мережі дешевих заправок МОТТО, йдеться в розслідуванні.

"Постачається для потреб національної мережі АЗС "МОТТО", де реалізовується кінцевим споживачам, якість якого не відповідає вимогам технічного регламенту та ДСТУ", — у сюжеті наводиться витримка із рішення суду про проведення обшуків у справі.

За даними досліджень Інституту споживчих експертиз, які наводяться у сюжеті, бензин на АЗС МОТТО на рівні із іншими лоукостерами БРСМ та Сан Оіл, опинився у топі із порушень якості. Вміст сірки (11 мг/кг), бензолу (2,3 мг/кг) і об"ємна частка ефірів (19,9 мг/кг) – усе перевищує необхідні показники і аж ніяк не відповідає стандарту ЄВРО-5.

Журналісти програми "Гроші" телеканалу "2+2" вже звернулись до нового керівника Бюро Економічної Безпеки — Вадима Мельника з вимогою боротись із тіньовими схемами виробництва бензину.