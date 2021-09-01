На "Апостроф TV" стартовало "Национальное утро" - авторы рассказали, в чем уникальность проекта

На телеканале "Апостроф TV" стартовало уникальное утреннее информационно-развлекательное шоу — "Национальное утро"

В новом шоу "Апостроф TV" зритель не увидит скучных и шаблонных сюжетов. Напротив, команда покажет и расскажет о современных технологиях, традициях и инсайтах. Зрителей ждут два часа эмоций, драйва и задора вместе с яркими ведущими — Екатериной Карпуниной и Дмитрием Костылевым.

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Зрителю будет, что рассказать знакомым, ведь он точно будет знать больше уникальной информации, отметили авторы проекта.

Продюсер "Национального утра" Екатерина Козубенко рассказала, как формировалась команда "Национального утра".

"Были сжатые сроки, но мы сделали шоу менее, чем за два месяца. Мне помогло то, что я работала на разных каналах, была на разных должностях. Поэтому я смогла быстро собрать команду. После того, как работаешь с большим количеством людей, сразу можешь определить, у кого какие способности, характер и ресурсы. Отталкиваясь от этого, можно правильно расставить людей на их должности и потом все будет работать, как швейцарские часы. Именно такую цель я перед собой поставила, как продюсер. А еще главное — это найти людей близких по духу. Я таких нашла ", — рассказала она

По ее словам, премьеру уже активно обсуждают сотрудники канала, и именно на такую реакцию можно ожидать и от зрителей.

"Уже после пилотов я слышала, как редакция обсуждает наши рубрики: "Невероятные факты", "Без предела в сети" и "Fashion-погоду". Я увидела, что эти темы вызывают дискуссию и интерес. А это разве не главное в инфотейнменте? ", — отметила Екатерина.

На сбор команды, трансформацию студии, поиск ведущих и на другие организационные вопросы ушло менее двух месяцев. Вместе с командой Апостроф TV шоу запускали студенты первой в стране бесплатной медиа-школы "KUKA school".

"Потребность в утреннем шоу назрела уже давно. Задача, которую я ставил перед редакцией — уникальность и качество контента. И когда мне предложили включить в создание шоу студентов школы медиаграмотности, откровенно, было сложно решиться на такой эксперимент. Но известно, что "Кто не рискует, тот не празднует". Мы рискнули. Результат радует. Во-первых, студенты еще не получили профессиональной деформации и смотрят на каждую тему свежим и современным взглядом. Во-вторых, я вижу, с каким пылом они учатся, работают ненормированно — и это, учитывая, что никто их к этому не принуждает. Конечно, есть понятие стандартов и четкой механики работы, — поэтому в утренней редакции ответственный продюсер и опытные выпускающие редакторы. Сплав молодости и опыта — это удачное сочетание для нашего "Утра", — прокомментировал премьеру основатель телеканала "Апостроф TV" Василий Филипчук.

Смотреть "Национальный утро" можно ежедневно, с 7:00 до 9:00, в эфире телеканала Апостроф TV и онлайн на YouTube. Самые интересные моменты зритель найдет в сетях Instagram, TikTok и Facebook.