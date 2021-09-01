На "Апостроф TV" стартував "Національний ранок" – автори розповіли, в чому унікальність проєкту

На телеканалі "Апостроф TV" стартувало унікальне ранкове інформаційно-розважальне шоу — "Національний ранок"

У новому шоу "Апостроф TV" глядач не побачить нудних та шаблонних сюжетів. Натомість команда покаже та розкаже про сучасні технології, традиції та інсайти. Глядачів чекають дві години емоцій, драйву та запалу разом з яскравими ведучими — Катериною Карпуніною та Дмитром Костильовим.

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Глядачу буде, що розповісти знайомим, адже він точно знатиме більше унікальної інформації, зазначили автори проєкту.

Продюсерка "Національного ранку" Катерина Козубенко розповіла, як формувалася команда "Національного ранку".

"Були стислі строки, але ми зробили шоу менше, ніж за два місяці. Мені допомогло те, що я працювала на різних каналах, була на різних посадах. А тому я змогла швидко зібрати команду. Після того, як працюєш з великою кількістю людей, одразу можеш визначити, у кого які здібності, характер та ресурси. Відштовхуючись від цього, можна правильно розставити людей на їхні посади і потім все працюватиме, як швейцарський годинник. Саме таку ціль я собі поставила, як продюсер. А ще головне — це знайти людей близьких духом. Я таких знайшла", — розповіла вона

За її словами, прем'єру вже активно обговорюють співробітники каналу, і саме на таку реакцію можна очікувати і від глядачів.

"Вже після пілотів я чула, як редакція обговорює наші рубрики: "Неймовірні факти", "Без межі в мережі" та "Fashion-погоду". Я побачила, що ці теми викликають дискусію та інтерес. А це хіба не головне у інфотейнменті?", — зазначила Катерина.

На збір команди, трансформацію студії, пошук ведучих та на інші організаційні питання пішло менше двох місяців. Разом з командою Апостроф TV шоу запускали студенти першої в країні безкоштовної медіа-школи "KUKA school".

"Потреба в ранковому шоу назріла вже давно. Задача, яку я ставив перед редакцією — унікальність та якість контенту. І коли мені запропонували долучити до створення шоу студентів школи медіаграмотності, відверто, було складно наважитись на такий експеримент. Але відомо, що "Хто не ризикує, той не святкує". Ми ризикнули. Результат тішить. По-перше, студенти ще не зазнали професійної деформації і дивляться на кожну тему свіжим та сучасним поглядом. По-друге, я бачу, з яким запалом вони вчаться, працюють позанормовано — і це, враховуючи, що ніхто їх до цього не примушує. Звичайно, є поняття стандартів та чіткої механіки роботи, — тому в ранковій редакції є відповідальний продюсер та досвідчені випускові редактори. Сплав молодості та досвіду — це найвдаліше поєднання для нашого "Ранку", — прокоментував прем'єру засновник телеканалу "Апостроф TV" Василь Філіпчук.

Дивитися "Національний ранок" можна щодня, з 7:00 до 9:00, в ефірі телеканалу Апостроф TV та онлайн на YouTube. Найцікавіші моменти глядач знайде в мережах Instagram, TikTok та Facebook.