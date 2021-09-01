"Назрела срочная необходимость": студентам в Украине повысят стипендию

Согласно решению правительства, в учреждениях профтехобразования размер выплат увеличат в 2,5 раза. А студентов ВУЗов ждет повышение в 1,5 раза.

На заседании Кабинета министров Украины 1 сентября 2021 года принято решение об изменении размера стипендий для студентов высших учебных заведений и учреждений профессионального образования. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

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Глава правительства отметил, что в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2.5 раза, а для студентов ВУЗов – не менее чем в 1.5 раза.

"…Назрела срочная необходимость повышения социальной защиты ученической и студенческой молодежи",- заявил Шмыгаль, указав на тот факт, что последнее увеличение выплат украинским студентам было еще в 2017 году. Тогда правительство Гройсмана увеличило выплаты на 18%

Новые стипендии правительство планирует выплачивать с 1 января 2022 года.

На сегодня для студентов ВУЗов по специализации бакалавр, магистр и аспирант предусмотрена ежемесячно стипендия в 1300 грн. Для тех, кто получает повышенную стипендию -1600 грн. Студенты колледжей и техникумов дневной формы обучения получают ежемесячное пособие в размере 980 грн. Повышенная стипендия составляет 1250 грн. Студенты ПТУ ежемесячно получают 490грн. Повышенной стипендии для данных учебных заведений не предусмотрено.

Также Кабмин принял решение о выделении около миллиарда гривен на реализацию программы "Способная школа". Программой предусмотрен капитальный ремонт школ, а также обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.

Ранее мы сообщали о проблемах с выплатами стипендий украинским студентам. Зимой 2020 года задержка в выплатах составляла около месяца.