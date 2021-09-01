"Назріла нагальна потреба": студентам в Україні підвищать стипендію

Згідно з рішенням уряду, у закладах профтехосвіти розмір виплат збільшать у 2,5 рази. А на студентів ВНЗ чекає підвищення в 1,5 рази.

На засіданні Кабінету Міністрів України від 1 вересня 2021 року ухвалено рішення про зміну розміру стипендій для студентів вищих навчальних закладів та закладів професійної освіти. Про це в себе в Telegram-каналі повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Глава уряду зазначив, що в закладах профтехосвіти стипендії будуть збільшені у 2,5 рази, а для студентів ВНЗ — у понад 1,5 рази.

"… Назріла нагальна потреба підвищення соціального захисту учнівської та студентської молоді", — заявив Шмигаль, вказавши на той факт, що останнє збільшення виплат українським студентам було ще у 2017 році. Тоді уряд Гройсмана збільшив виплати на 18%

Нові стипендії уряд планує виплачувати з 1 січня 2022 року.

На сьогодні для студентів ВНЗ за спеціалізацією бакалавр, магістр і аспірант передбачена щомісяця стипендія в 1300 грн. Для тих, хто отримує підвищену стипендію — 1600 грн. Студенти коледжів і технікумів денної форми навчання отримують щомісячну допомогу в розмірі 980 грн. Підвищена стипендія становить 1250 грн. Студенти ПТУ щомісяця отримують 490 грн. Підвищеної стипендії для цих навчальних закладів не передбачено.

Також Кабмін прийняв рішення про виділення близько мільярда гривень на реалізацію програми "Здібна школа". Програмою передбачено капітальний ремонт шкіл, а також оновлення матеріально-технічної бази їдалень навчальних закладів.

Раніше ми повідомляли про проблеми з виплатами стипендій українським студентам. Узимку 2020 року затримка у виплатах становила близько місяця.