На радиорынок Украины выходит новый сейлз-хаус Объединенная Радиогруппа

В новую структуру вошли одиннадцать радиостанций и их digital ресурсы и Production Studio.

На украинском рекламном рынке 1 сентября 2021 года начинает работу новый сейлз-хауc — Объединенная Радиогруппа в состав которого вошли 11 радиостанций, а также их digital ресурсы и Production Studio. В частности, это Радио Пятница, Радио Шансон, Авторадио, Ретро FM, Power FM, DJ FM, NRJ, Перец FM, Бизнес Радио, Джем FM, Lounge FM.

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"Целью создания сейлз-хауса было собрать украинские FM-радиостанции, digital-ресурсы и мощную профессиональную Production Studio, позволяющие удовлетворить даже самого требовательного клиента. Ресурсы, которые входят в состав сейлз-хауcа могут предложить охват в практически любой ЦА", — прокомментировала создание CEO новой структуры Елена Малышева.

Одна из основных задач Объединенной Радиогруппы — сделать рынок радиорекламы более удобным и комфортным благодаря легкому доступу рекламодателя одновременно ко всем ресурсам, статистике и оптимальному ценообразованию.

"Разнообразие медийных проектов, которые задействованы в сейлз-хаус Объединенная Радиогруппа, а так же успешный опыт Production Studio и digital-ресурсов — позволит выходить за рамки традиционной медиа-активности и создавать мультиплатформенные рекламные кампании", — резюмировала Елена Малышева.

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