На радіоринок України виходить новий сейлз-хаус "Об'єднана Радіогрупа"

До нової структури увійшли одинадцять радіостанцій та їх digital ресурси і Production Studio.

На українському рекламному ринку 1 вересня 2021 року розпочинає роботу новий сейлз-хаус Об'єднана Радіогрупа до складу якого увійшли 11 радіостанцій, а також їх digital ресурси і Production Studio. Зокрема: Радіо П"ятниця, Радіо Шансон, Авторадіо, Ретро FM, Power FM, DJ FM, NRJ, Перець FM, Бізнес Радіо, Джем FM, Lounge FM.

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"Метою створення сейлз-хауса було — зібрати українські FM-радіостанції, digital-ресурси і потужну професійну Production Studio, що дозволяють задовольнити навіть найвимогливішого клієнта. Ресурси, що входять до складу сейлз-хауса можуть запропонувати охоплення в практично будь-якiй ЦА", — прокоментувала створення CEO нової структури Олена Малишева.

Одне з основних завдань Об'єднаної радіогрупи — зробити ринок радіореклами зручнішим і комфортнішим завдяки легкому доступу рекламодавця одночасно до всіх ресурсів, статистики та оптимальному ціноутворенню.

"Різноманітність медійних проектів що задіяні в сейлз-хаус "Об'єднана Радіогрупа" та успішний досвід Production Studio і digital-ресурсів — дозволить виходити за рамки традиційної медіа-активності і створювати мультиплатформенні рекламні кампанії", — резюмувала Олена Малишева.

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