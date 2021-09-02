Массовые обыски на заправках "БРСМ-Нафта": что ищут налоговики

Представители ГФС проводят обыски на 6 заправках сети "БРСМ-Нафта" в Киеве. Об этом стало известно из официального сообщения "БРСМ-Нафта", передают "Факты".

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"Сообщаем, что с 26 августа шесть АЗС сети "БРСМ-Нафта" по адресам: ул. Академика Заболотного 33/162, ул. Светлая, 1, ул. О. Телиги, 12б, ул. Луговая, 13, просп. Ватутина, 15, ул. Новомостицкая, 23, были вынуждены приостановить свою работу из-за проведения обысков. Постановления на проведение обысков вынесены Святошинским районным судом г. Киева…" — говорится в сообщении компании.

Отдельно появилось сообщение топливного эксперта, директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, где он рассказал об исчезновении из продажи на заправках "БРСМ-Нафта" бензина А-95.

"На "БРСМ" в Киеве пропал из свободной продажи 95-й, написано, что только по безналу… (Напомню, 95-й здесь смешивают самостоятельно, на заводах не покупают.) На горячей линии сказали, что бензин еще есть на Братиславской. Почему пропал? "Ви шо, не чули, в Україні перекрили всі нафтозаводи!" — сказал оператор-диспетчер. А может, просто наконец-то прикрыли один мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазу в Переяславском под Киевом? А может, растворитель закончился?" — написал Сергей Куюн на своей странице в Facebook.

Напомним, по информации профильного сайта "Энергетический корреспондент", сеть "БРСМ-Нафта" прекратила реализацию бензинов заводского качества и перешла на продажи бензинов, вырабатываемых путем смешивания белорусского безина А-92 с топливным этанолом на мини-НПЗ в Гадяче и нефтебазе в селе Переяславском.

По мнению участников рынка, обыски могут быть связаны именно с этим фактом.