Масові обшуки на заправках "БРСМ-Нафта": що шукають податківці

Представники ДФС проводять обшуки на 6 заправках мережі "БРСМ-Нафта" у Києві. Про це стало відомо з офіційного повідомлення "БРСМ-Нафта", передають "Факти".

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"Повідомляємо, що від 26 серпня шість АЗК мережі "БРСМ-Нафта" за адресами: просп. Академіка Заболотного 33/162, вул. Світла, 1, вул. О. Теліги, 12б, вул. Лугова, 13, просп. Ватутіна, 15, вул. Новомостицька, 23, були змушені призупинити свою роботу через проведення обшуків. Ухвали на проведення обшуків, винесені Святошинським районним судом м. Києва…" — йдеться в повідомленні компанії.

Окремо у соцмережі з'явилося повідомлення експерта з пального, директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, де він розповів про зникнення з продажу на заправках "БРСМ-Нафта" бензину А-95.

"На БРСМ в Києві зник з вільного продажу 95-й, написано, що тільки по безналу… (Нагадаю, 95-й тут змішують самостійно, на заводі не купують.) На гарячій лінії сказали, що бензин ще є на Братиславській. Чому зник? "Ви що, не чули, в Україні перекрили всі нафтозаводи", — сказав оператор-диспетчер. А може, просто нарешті прикрили один міні-НПЗ в Гадячі та нафтобазу в Переяславському під Києвом? А може, розчинник закінчився?" — написав Сергій Куюн на своїй сторінці у фейсбуці.

Нагадаємо, за інформацією профільного сайту "Енергетичний кореспондент", мережа "БРСМ-Нафта" припинила реалізацію бензинів заводської якості й перейшла на продаж бензинів, що виробляються шляхом змішування білоруського безину А-92 з паливним етанолом на міні-НПЗ у Гадячі й нафтобазі в селі Переяславському.