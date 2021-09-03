Sport Life открыл большой автоматизированный фитнес-клуб и запустил мобильное приложение для тренировок

Крупнейшая в Украине сеть фитнес-клубов Sport Life начала преобразование своих заведений в полностью автоматизированные и запустила мобильное приложение для тренировок в диджитал-формате. Об этом на пресс-конференции сообщил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов

Первым полноформатным автоматизированным фитнес-клубом сети стало заведение в Житомире, которое открыло свои двери 1 сентября. До этого автоматизированный формат тестировали на меньшем фитнес-клубе, который в 2020 году специально для этих целей открыли в Харькове под брендом Gymmy. После тестового периода работы Gymmy было принято решение масштабироваться и переводить в новый формат все заведения сети. Как ожидается, этот процесс займет около года и позволит снизить стоимость абонементов и сделать спорт значительно более доступным для каждого украинца.

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Также, по словам Дмитрия Екимова, автоматизация клубов предоставит посетителям новые возможности. Например, заходить в клуб без очереди благодаря системе распознавания лиц и онлайн выбирать удобный шкафчик в раздевалке. Также можно будет проверить состояние здоровья с помощью автомата IN BODY, измеряющего показатели тела, а благодаря мобильному приложению Sport Life всегда иметь в телефоне актуальное расписание занятий и получать напоминания о тренировках. Также мобильное приложение будет содержать уникальный, созданный специально для сети Sport Life тренировочный контент. Причем доступ к этой цифровой платформе будет бесплатным, и пользоваться ею можно будет где угодно, а не только на территории фитнес-клубов Sport Life. Все эти диджитал-решения и технологии Sport Life вводит по лучшим образцам американского рынка фитнес-услуг, который они изучали в течение нескольких лет.

"В мобильном приложении Sport Life процессы максимально диджитализированы: вход, сервисы, обслуживание, общение, оплата услуг – все сделано так, чтобы упростить как пользование приложением, так и сопутствующие фитнесу сервисы, чтобы клиенты не тратили на них лишнее время и усилия", — добавил вице-президент группы компаний Sport Life Ялчин Онур.

https://www.sportlife.ru