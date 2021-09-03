Sport Life відкрив великий автоматизований фітнес-клуб та запустив мобільний додаток для тренувань

Найбільша в Україні мережа фітнес-клубів Sport Life почала перетворення своїх закладів на повністю автоматизовані та запустила мобільний додаток для тренувань у діджитал-форматі. Про це на прес-конференції повідомив засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкімов

Першим повноформатним автоматизованим фітнес-клубом мережі став заклад у Житомирі, який відчинив свої двері 1 вересня. До цього автоматизований формат тестували на меншому фітнес-клубі, який 2020 року спеціально для цих цілей відкрили у Харкові під брендом Gymmy. Після тестового періоду роботи Gymmy було прийнято рішення масштабуватися та переводити в новий формат усі заклади мережі. Як очікується, цей процес займе близько року та дозволить знизити вартість абонементів та зробить спорт значно доступнішим для кожного українця.

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Також, за словами Дмитра Єкімова, автоматизація клубів надасть відвідувачам нові можливості. Наприклад, заходити до клубу без черги завдяки системі розпізнавання обличчя та онлайн обирати зручну шафку в роздягальні. Також можна буде перевірити стан здоров"я за допомогою автомату IN BODY, що вимірює показники тіла, а завдяки мобільному додатку Sport Life завжди мати в телефоні актуальний розклад занять і отримувати нагадування про тренування. Також мобільний додаток міститиме унікальний, створений спеціально для мережі Sport Life тренувальний контент. Причому доступ до цієї цифрової платформи буде безплатним, і користуватися нею можна буде де завгодно, а не лише на території фітнес-клубів Sport Life. Усі ці діджитал-рішення та технології Sport Life запроваджує за кращими зразками американського ринку фітнес-послуг, який вони вивчали протягом кількох років.

"У мобільному додатку Sport Life процеси максимально діджиталізовані: вхід, сервіси, обслуговування, спілкування, оплата послуг – усе зроблено так, щоб спростити як користування додатком, так і супутні з фітнесом сервіси, щоб клієнти не витрачали на них зайвий час та зусилля", — додав віце-президент групи компаній Sport Life Ялчин Онур.

https://www.sportlife.ua/uk