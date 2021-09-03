Sport Life відкрив великий автоматизований фітнес-клуб та запустив мобільний додаток для тренувань
Найбільша в Україні мережа фітнес-клубів Sport Life почала перетворення своїх закладів на повністю автоматизовані та запустила мобільний додаток для тренувань у діджитал-форматі. Про це на прес-конференції повідомив засновник групи компаній Sport Life Дмитро Єкімов
Першим повноформатним автоматизованим фітнес-клубом мережі став заклад у Житомирі, який відчинив свої двері 1 вересня. До цього автоматизований формат тестували на меншому фітнес-клубі, який 2020 року спеціально для цих цілей відкрили у Харкові під брендом Gymmy. Після тестового періоду роботи Gymmy було прийнято рішення масштабуватися та переводити в новий формат усі заклади мережі. Як очікується, цей процес займе близько року та дозволить знизити вартість абонементів та зробить спорт значно доступнішим для кожного українця.
Також, за словами Дмитра Єкімова, автоматизація клубів надасть відвідувачам нові можливості. Наприклад, заходити до клубу без черги завдяки системі розпізнавання обличчя та онлайн обирати зручну шафку в роздягальні. Також можна буде перевірити стан здоров"я за допомогою автомату IN BODY, що вимірює показники тіла, а завдяки мобільному додатку Sport Life завжди мати в телефоні актуальний розклад занять і отримувати нагадування про тренування. Також мобільний додаток міститиме унікальний, створений спеціально для мережі Sport Life тренувальний контент. Причому доступ до цієї цифрової платформи буде безплатним, і користуватися нею можна буде де завгодно, а не лише на території фітнес-клубів Sport Life. Усі ці діджитал-рішення та технології Sport Life запроваджує за кращими зразками американського ринку фітнес-послуг, який вони вивчали протягом кількох років.
"У мобільному додатку Sport Life процеси максимально діджиталізовані: вхід, сервіси, обслуговування, спілкування, оплата послуг – усе зроблено так, щоб спростити як користування додатком, так і супутні з фітнесом сервіси, щоб клієнти не витрачали на них зайвий час та зусилля", — додав віце-президент групи компаній Sport Life Ялчин Онур.