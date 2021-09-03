Сколько стоит генеральная уборка квартиры в Киеве

Генеральная уборка – это то "удовольствие", которое наступает приблизительно 1 раз в год. Ее делают перед Новый годом, Пасхой или в любое другое выбранное время

Правильно выполненная работа подразумевает полную очистку жилья. Все моется, пылесосится, натирается до блеска, ни один угол или поверхность не пропускаются "до следующего случая". В этот период отодвигают шкафы, массивные диваны, перемещают стационарную кухонную мебель, не забывают про интерьер на балконе. Зачастую генеральная уборка квартир в Киеве выполняется собственными усилиями членов семьи, домработницами, заказывается у клинеров (компании или частные лица). О последнем варианте расскажем дальше.

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Когда востребована генеральная уборка

1. В квартире тщательно не убирали полгода и более.

2. Закончен ремонт, следует навести полнейшую чистоту до расстановки мебели.

3. При переезде на новое место жительства со всей утварью и гарнитурами.

Какие факторы влияют на ценовой аспект генеральной уборки

- Площадь помещений. Там, где потолки свыше 3м, приходится работать на высоких стремянках.

- Сложность мебельной архитектуры. Определенные стилистические решения содержат множество мебельного декора фигурного вида. Чтобы очистить подобные фасады, времени понадобится в 2-3 раза больше, чем для классических решений.

- Антиквариат. Старинная мебель нуждается в особо щадящей уборке. Здесь применяют дорогостоящие бытовые средства, сохраняющие позолоту, цвет изделий, истончившееся лаковое покрытие.

- Ярусные потолочные решения. Гипсокартон с индивидуальной концепцией ярусов и фигурных вырезов также потребует значительного времени для протирания.

Цена генеральной уборки в Киеве

В помещениях с большой насыщенностью корпусной мебелью и высоким пространством над головой стоимость квадратного метра при полноценной уборке достигает 50 грн..

Когда квартира значительной площади или одновременно заказано приведение в порядок нескольких территорий, стоимость уборки снижается до 30-35 грн./м².

На Кабанчике можно найти предложения с ценой от 20 грн./м².

Почему людям хочется делегировать обязанности другим исполнителям

- Генеральная уборка в 2-4-комнатной квартире может занять несколько дней, это выматывает. Компании по клинингу предоставляют бригаду, в ходе чего время выполнения задачи сокращается в несколько раз.

- Отодвигать мебель – не дамское занятие, можно надорвать спину, поцарапать мебель. При этом немного мужчин готовы помочь своим женам. Заказав клинеров, женщина довольна, что все удастся сделать без ее участия.

- Передача непростой работы в руки профессионалов позволяет не отвлекаться от намеченных дел.

Теперь решайте, как вы намерены проводить очередную генеральную уборку: самостоятельно или обратившись к специалистам.