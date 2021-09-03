Скільки коштує генеральне прибирання квартири в Києві

Генеральне прибирання — це те "задоволення", яке настає приблизно 1 раз на рік. Його роблять перед Новий роком, Великоднем або в будь-який інший обраний час.

Правильно виконана робота має на увазі повне очищення житла. Усе миється, пилососиться, натирається до блиску, жоден кут або поверхня не пропускаються "до наступного випадку". У цей період відсувають шафи, масивні дивани, переміщують стаціонарні кухонні меблі, не забувають про інтер'єр на балконі. Найчастіше генеральне прибирання квартир у Києві здйснюється власними зусиллями членів сім'ї, хатніми робітницями, замовляється у клінерів (компанії або приватні особи). Про останній варіант розповімо далі.

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Коли затребуване генеральне прибирання:

1. У квартирі ретельно не прибирали півроку й більше.

2. Закінчений ремонт, треба навести цілковиту чистоту до того, як розставляти меблі.

3. Після переїзду на нове місце проживання з усім начинням і гарнітурами.

Які чинники впливають на ціновий аспект генерального прибирання

- площа приміщень. Там, де стелі понад 3 м, доводиться працювати на високих драбинах;

- складність меблевої архітектури. Певні стилістичні рішення містять безліч меблевого декору фігурного виду. Щоб очистити подібні фасади, часу знадобиться в 2-3 рази більше, ніж для класичних рішень;

- антикваріат. Старовинні меблі потребують особливо делікатного прибирання. Тут застосовують дорогі побутові засоби, які зберігають позолоту, колір виробів, підточене лакове покриття;

- ярусні стельові рішення. Гіпсокартон з індивідуальною концепцією ярусів і фігурних вирізів також потребуватиме значного часу для протирання.

Ціна генерального прибирання в Києві

У приміщеннях із великою насиченістю корпусних меблів і високим простором над головою вартість квадратного метра повноцінного прибирання сягає 50 грн.

Коли квартира значної площі або одночасно замовлене приведення в порядок декількох територій, вартість прибирання знижується до 30-35 грн/м².

На Кабанчику можна знайти пропозиції з ціною від 20 грн/м².

Чому людям хочеться делегувати обов'язки іншим виконавцям:

- генеральне прибирання в 2-4-кімнатній квартирі може тривати кілька днів, це вимотує. Компанії з клінінгу надають бригаду, в процесі чого час виконання завдання скорочується в кілька разів;

- відсувати меблі — не дамське заняття, можна надірвати спину, подряпати меблі. При цьому невелика кількість чоловіків готові допомогти своїм дружинам. Замовивши клінерів, жінка задоволена, що все вдасться зробити без її участі;

- передавання непростої роботи в руки професіоналів дозволяє не відволікатися від намічених справ.

Тепер вирішуйте, як ви маєте намір проводити чергове генеральне прибирання: самостійно чи звернувшись до фахівців.