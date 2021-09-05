Когда изменение климата в Украине станет необратимым: эксперты назвали срок

По словам экологов, в стране уже наблюдаются крупные климатические изменения.

В Украине климатические изменения через 10 лет примут необратимый характер. Об этом сообщила вице-президент Профессиональной ассоциации экологов Валерия Заружко телеканалу Украина 24.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам эксперта, на данный момент в стране уже наблюдаются крупные климатические изменения.

"Мы видели это собственными глазами, когда 19 июля за полчаса выпало аномальное количество осадков, которое обычно выпадает в течение месяца", – говорит Заружко.

Также эксперт подчеркивает, что времени для того, чтобы предотвратить климатическую катастрофу остается не слишком много.

"По прогнозам экспертов, если изменения не произойдут до 2030 года, то, к сожалению, процессы будут необратимыми", – отмечает эколог.

Заружко подчеркивает, что часть изменений должна проводиться на государственном уровне, например, внедрение циркулярной экономики. Такой подход в европейских странах позволяет использовать вторичное сырье, а не истощать природные ресурсы.

Вторым этапом борьбы с климатическими изменениями должно стать сокращение выбросов в атмосферу, говорит Заружко. По ее словам, работа в этом направлении уже ведется и существует нацплан по сокращение выбросов, подписанный в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Правда, на его реализацию так и не были выделены деньги, отмечает эколог.

Кроме этого, еще одним важным фактором является повышение уровня экологической сознательности среди украинцев.

"Надо относительно этого работать с детьми еще со школ, или даже детских садов, чтобы повысить уровень экологической ответственности".

Согласно докладу ООН, климатические изменения, которые уже наблюдаются на планете, будут иметь серьезные последствия в течение следующих 20 лет.

С 1850–1900 годов выбросы парниковых газов уже увеличили глобальную температуру на Земле на 1,1 градус по Цельсию. Но и это не предел, ученые говорят, что в течение предстоящих 20 лет глобальная температура вырастет еще на 1,5 градус по Цельсию.

Если резко сократить выбросы углекислого и других парниковых газов – качество воздуха улучшится. Но даже такие срочные меры не смогут быстро изменить ситуацию, на стабилизацию температуры на планете могут уйти 20-30 лет. Для того, чтобы остановить рост уровня мирового океане потребуются сотни или даже тысячи лет.

Напомним, что климатические изменения в Украине стали одной из причин нашествия медуз в Азовском и Черном морях. Эксперты говорят, что засилье медуз станет привычной картиной на украинских курортах.

Дело в том, что основной движущей силой для размножения медуз являются загрязнение окружающей среды, а также глобальное изменения климата.