Лечение антителами. В Украину из США доставлен гуманитарный груз с препаратами от COVID-19
Гуманитарный груз с 60 тысячами флаконов будет распределен между 24 областями.
В Украину из США был доставлен гуманитарный груз с препаратами для лечения коронавируса. Об этом сообщает посольство США в Украине в Facebook.
Препараты от COVID-19 были предоставлены американской благотворительной организацией Direct Relief при содействии посольства США в Украине.
"Груз состоит из инновационных лекарственных препаратов Bamlanivimab и Etesevimab, используемых против COVID-19. Общая стоимость груза достигает 20 млн долларов США", – говорится в сообщении посольства.
Также отмечается, что предоставленные лекарства рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести болезни.
Гуманитарный груз с 60 тысячами флаконов должен пройти таможню, а позже будет распределен и отправлен в 24 области.
Препараты Bamlanivimab и Etesevimab были одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще в феврале 2021 года. Препараты используются вместе для пациентов с большим риском развития тяжелой формы COVID-19. FDA разрешает использовать препараты для лечения пациентов в возрасте 65 лет и старше, и для детей старше 12 лет с массой тела выше 40 кг.
"Однократная инъекция Bamlanivimab и Etesevimab, вводимых вместе, значительно снизила количество госпитализаций и смертей от коронавируса в течение 29 дней наблюдений", – говорится в сообщении FDA.
В управлении также подчеркивается, что препараты не разрешены для лечения пациентов с тяжелой формой коронавируса, а также для тех, кто находится на ИВЛ.
Препараты Bamlanivimab и Etesevimab представляют собой моноклональные антитела – антитела выработанные не иммунными клетками организма, а созданные в лаборатории. Действие вышеупомянутых препаратов направлено на шиповидный белок SARS-CoV-2, лекарства не дают вирусу прикрепиться к клеткам человека.
FDA одобрило препараты на основе клинического исследования, в котором приняли участие 1035 не госпитализированных пациентов с коронавирусом. Из них 518 человек получали однократную инъекцию Bamlanivimab и Etesevimab, а еще 517 пациентов плацебо.
Исследование длилось 29 дней. За это время были госпитализированы или умерли 36 (7%) пациентов, получавших плацебо, в сравнении с 11 (2%) пациентами, получавшими препараты. Отмечается, что все 10 (2%) смертей произошли в группе, получавшей плацебо.