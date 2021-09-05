Лікування антитілами. В Україну з США доставлений гуманітарний вантаж з препаратами від COVID-19

Гуманітарний вантаж з 60 тисячами флаконів буде розподілений між 24 областями.

В Україну з США був доставлений гуманітарний вантаж з препаратами для лікування коронавірусу. Про це повідомляє посольство США в Україні в Facebook.

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Препарати від COVID-19 були надані американською благодійною організацією Direct Relief за сприяння посольства США в Україні.

"Вантаж складається з інноваційних лікарських препаратів Bamlanivimab і Etesevimab, використовуваних проти COVID-19. Загальна вартість вантажу сягає 20 млн доларів США", — йдеться в повідомленні посольства.

Також зазначається, що надані ліки рекомендовані для пацієнтів з легким і середнім ступенем тяжкості хвороби.

Фото: Посольство США в Украине

Гуманітарний вантаж з 60 тисячами флаконів повинен пройти митницю, а пізніше буде розподілений і відправлений в 24 області.

Фото: Посольство США в Украине

Препарати Bamlanivimab і Etesevimab були схвалені Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) ще в лютому 2021 року. Препарати використовуються разом для пацієнтів з великим ризиком розвитку тяжкої форми COVID-19. FDA дозволяє використовувати препарати для лікування пацієнтів у віці 65 років і старше, і для дітей старше 12 років з масою тіла вище 40 кг.

"Одноразова ін'єкція Bamlanivimab і Etesevimab, що вводяться разом, значно знизила кількість госпіталізацій і смертей від коронавируса протягом 29 днів спостережень", — йдеться в повідомленні FDA.

В управлінні також підкреслюється, що препарати не дозволені для лікування пацієнтів з тяжкою формою коронавірусу, а також для тих, хто знаходиться на ШВЛ.

Препарати Bamlanivimab і Etesevimab представляють собою моноклональні антитіла — антитіла вироблені не імунною системою організму, а створені в лабораторії. Дія вищезгаданих препаратів направлено на шиповидний білок SARS-CoV-2, ліки не дають вірусу прикріплятися до клітин людини.

FDA схвалило препарати на основі клінічного дослідження, в якому взяли участь 1035 НЕ госпіталізованих пацієнтів з коронавірусів. З них 518 осіб отримували одноразову ін'єкцію Bamlanivimab і Etesevimab, а ще 517 пацієнтів плацебо.

Дослідження тривало 29 днів. За цей час були госпіталізовані або померли 36 (7%) пацієнтів, які отримували плацебо, в порівнянні з 11 (2%) пацієнтами, які отримували препарати. Відзначається, що всі 10 (2%) смертей сталися в групі, що отримувала плацебо.