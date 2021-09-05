Как в Зверополисе. В Instagram появилась страница первого в Украине кролика-копа (фото)

Ушастый питомец работает с сотрудниками Днепропетровского государственного университета внутренних дел.

В Instagram появилась страница первого в Украине кролика-полицейской. Любимец по кличке "Топотун" несет службу вместе с сотрудниками и курсантами Днепропетровского государственного университета внутренних дел, сообщается на странице в Instagram.

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Опекуны "Топотуна" признаются, что их любимца часто сравнивают с одним из персонажей популярного голливудского мультика "Зверополис". В мультфильме также был кролик, который работал полицейским.

"Это история о том, как нужно идти к своей цели и преодолевать препятствия, встречающиеся на пути", – отмечается на странице кролика.

По словам пресс-секретаря вуза Яны Шнурко, воспитанник уже обзавелся новыми друзьями среди курсантов, с которыми побывал на лекциях, а также кроли-полицейский успел покататься на полицейской машине, пишет 056.ua.

Именно сотрудники вуза разместили фотографии кроля в полицейской форме и решили вести его страницу в соцсетях. Они также спросили у своих подписчиков, какие обязанности должны быть у кролика-полицейского. Пользователи в комментариях написали, что "в обязанности кролика входит очаровывать".

Несколько лет назад подобной новостью поделилась в Twitter полиция Франции. В посте говорилось, что правоохранители ищут четвероногих новобранцев, которые присоединяться к ним в борьбе с преступностью. Также в полиции уточнили, что ищут не собак, а кроликов.

На видео в Twitter женщина-полицейский держит на руках черного кролика по кличке "Маринетт".

"Это правда, что на работу в полиции мы в основном набираем собак, но сегодня мы ищем новых сотрудников, таких как Маринетт", – говорилось в посте.

Также французская полиция отметила, что кролики очень ловкие, имеют отличный слух и обоняние, "которые "в 30 раз превосходят собачьи".

Правда, пост полиции Франции был опубликован 1 апреля, когда в стране традиционно отмечается День смеха.