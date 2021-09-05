Як у Зверополісі. У Instagram з'явилася сторінка першого в Україні кролика-копа (фото)

Вухатий вихованець працює з співробітниками Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

У Instagram з'явилася сторінка першого в Україні кролика-поліцейської. Улюбленець на прізвисько "Топотун" несе службу разом зі співробітниками та курсантами Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, повідомляється на сторінці в Instagram.

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Опікуни "Топотуна" зізнаються, що їх улюбленця часто порівнюють з одним з персонажів популярного голлівудського мультика "Зверополіс". У мультфільмі також був кролик, який працював поліцейським.

"Це історія про те, як потрібно йти до своєї мети і долати перешкоди, що зустрічаються на шляху", — зазначається на сторінці кролика.

За словами прес-секретаря вузу Яни Шнурко, вихованець вже обзавівся новими друзями серед курсантів, з якими побував на лекціях, а також кролі-поліцейський встиг покататися на поліцейській машині, пише 056.ua.

Саме співробітники вузу розмістили фотографії кроля в поліцейській формі і вирішили вести його сторінку в соцмережах. Вони також запитали своїх читачів, які обов'язки повинні бути у кролика-поліцейського. Користувачі в коментарях написали, що "в обов'язки кролика входить зачаровувати".

Кілька років тому подібної новиною поділилася в Twitter поліція Франції. У пості йшлося про те, що правоохоронці шукають чотириногих новобранців, які приєднуватися до них в боротьбі зі злочинністю. Також в поліції уточнили, що шукають не собак, а кроликів.

На відео в Twitter жінка-поліцейський тримає на руках чорного кролика на прізвисько "Марінетті".

"Це правда, що на роботу в поліції ми в основному набираємо собак, але сьогодні ми шукаємо нових співробітників, таких як Марінетт", — говорилося в пості.

Також французька поліція відзначила, що кролики дуже спритні, мають відмінний слух і нюх, "які в 30 разів перевершують собачі ".

Правда, пост поліції Франції був опублікований 1 квітня, коли в країні традиційно відзначається День сміху.