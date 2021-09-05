Объявлен первый уровень опасности. В Украине ночью ожидаются заморозки

6 и 7 сентября в нашей стране ожидается ухудшение походных условий.

В ближайшие три дня синоптики прогнозируют снижение температуры ночью на территории некоторых областей вплоть до 0-3 градуса на поверхности почвы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"Ночью 6-7 сентября в Украине, кроме Закарпатья и юга, а 8 сентября в восточных и юго-восточных областях на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3°С", — говорится в сообщении.

В связи с ухудшением погодных условий в Украине объявлен первый уровень опасности (желтый).

По данным Гидрометцентра, завтра, 6 сентября, в Украине ожидается малооблачная погода без осадков. На востоке, севере, западе и в центре страны – днем от 3 до 18 градусов тепла, ночью от 3 до 5 градусов. Только на Закарпатье воздух днем прогреется до 19-21 градуса, а ночью температура будет на уровне 8-10 градусов тепла. На юге – 18-20 градусов тепла днем, а ночью температура опустится до 8-10 градусов. Во вторник, 7 сентября на всей территории Украины днем станет на несколько градусов теплее, а вот ночью температура будет 3-5 градусов, только в центре она снизится до 1-3 градусов тепла. На юге и в Закарпатье ночью 6-8 градусов. Будет малооблачно, без осадков.