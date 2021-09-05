Оголошено перший рівень небезпеки. В Україні вночі очікуються заморозки

6 і 7 вересня в нашій країні очікується погіршення погодних умов.

У найближчі три дні синоптики прогнозують зниження температури вночі на території деяких областей до 0-3 градусів на поверхні грунту, повідомляє прес-служба ГСЧС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

"Вночі 6-7 вересня в Україні, крім Закарпаття та півдня, а 8 вересня в східних і південно-східних областях на поверхні грунту очікуються заморозки до 0-3 ° С", — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з погіршенням погодних умов в Україні оголошений перший рівень небезпеки (жовтий).

За даними Гідрометцентру, завтра, 6 вересня, в Україні очікується малохмарна погода без опадів. На сході, півночі, заході і в центрі країни — вдень від 3 до 18 градусів тепла, вночі від 3 до 5 градусів. Тільки на Закарпатті повітря вдень прогріється до 19-21 градуса, а вночі температура буде на рівні 8-10 градусів тепла. На півдні — 18-20 градусів тепла вдень, а вночі температура опуститься до 8-10 градусів. У вівторок, 7 вересня на всій території України вдень стане на кілька градусів тепліше, а ось вночі температура буде 3-5 градусів, тільки в центрі вона знизиться до 1-3 градусів тепла. На півдні і в Закарпатті вночі 6-8 градусів. Буде хмарно з проясненнями, без опадів.