ОТП Банк открыл отделение Private Banking в центре Киева после реновации

Торжественное открытие отделения Private Banking ОТП Банка состоялось в конце августа по улице Софиевская, 12 в Шевченковском районе Киева. Клиенты обновленного отделения могут открывать счета в драгоценных металлах, становиться участниками инвестиционных фондов КУА "ОТП Капитал" и инвестировать в ОВГЗ, евробонды, акции иностранных компаний на международных рынках.

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"Мы расширяем наш Private Banking, поскольку физическое обслуживание и возможность круглосуточной коммуникации с личным менеджером – очень важны для наших премиальных клиентов. Они ищут надежного помощника, который не только поможет оперативно решить текущие финансовые вопросы, но и, например, спрогнозирует, куда лучше инвестировать средства, предложит индивидуальное решение. Именно так, при комфортной для клиента коммуникации формируется доверие между клиентом и банком, основа успешного и долгосрочного партнерства", – заявил на церемонии открытия председатель правления ОТП Банка Владимир Мудрый.

Как отметила управляющая отделением Алла Фролова, "отделение предложит клиентам высокий уровень сервиса, безопасности и абсолютной конфиденциальности. У нас удобное расположение – в самом центре столицы, и мы обеспечим максимальный комфорт".

По словам руководительницы Private Banking ОТП Банка Виктории Мысливой, банк развивает это направление по модели швейцарских банков. "В нашей бизнес модели Private banking – это, прежде всего, инвестиционный консалтинг и индивидуальные решения", – отметила она. Так, ОТП Банк в настоящее время является единственным в Украине банком, который предлагает клиентам приобретение акций международных компаний, в т.ч. из индексов DJ и S&P500 на международных рынках. "На сегодня, в условиях снижения почти до 0% процентных ставок по валютным депозитам и повышения инфляции в США, приобретение акций компаний, котировки которых постоянно растут, является лучшим капиталовложением. Это определенно будет интересно клиентам Софиевского отделения", – сообщила во время мероприятия В.Мысливая.

После церемонии открытия председатель правления банка Владимир Мудрый поздравил премиального клиента, который стал победителем акции "Автозабава 3.0" — Константин Корсун получил ключи от автомобиля Volkswagen T-Roc 2021. Это уже 13-я машина, которую банк разыграл за время существования акции, и третье авто в этом году.

"Не хватает слов, чтобы передать то волнение, которое я переживаю сейчас. Это очень неожиданный, очень приятный и более чем своевременный подарок", – рассказал победитель.

Акция ОТП Банка и Mastercard "Автозабава 3.0" продолжает традицию материнского банка в Венгрии, который разыгрывает автомобили среди своих клиентов с 1961 года. По условиям акции, в розыгрыше авто участвуют клиенты банка, открывшие депозит в гривне на сумму от 10 000 грн и сроком от 6 месяцев или оформили кредит наличными на сумму от 10 000 грн, а также осуществили расчеты картой Mastercard в течение одного этапа акции на общую сумму от 5000 грн или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, который рассчитывается по коммерческому курсу банка на дату списания средств.

"Мы проводим "Автозабаву" три года подряд, и каждые два месяца один из наших клиентов получает замечательную машину. Класс авто ежегодно повышается, а к концу 2021 еще два Volkswagen T-Roc ждут своих счастливых обладателей. Кроме того, еженедельно мы разыгрываем 40 литров бензина среди всех зарегистрированных в акции клиентов, поэтому участвовать в "Автозабаве 3.0" определенно стоит", – рассказала Леся Сирота, директор департамента по продажам розничного бизнеса и управления сетью ОТП Банка.

Подробнее об условиях акции от ОТП Банка и Mastercard "Автозабава 3.0" по ссылке.