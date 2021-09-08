ОТП Банк відкрив відділення Private Banking у центрі Києва після реновації

Урочисте відкриття відділення Private Banking ОТП Банку відбулося наприкінці серпня за вулицею Софіївська, 12 у Шевченківському районі Києва. Клієнти оновленого віддлення можуть відкривати рахунки в дорогоцінних металах, ставати учасниками інвестиційних фондів КУА "ОТП Капітал" та інвестувати в ОВДП, євробонди, акції іноземних компаній на міжнародних ринках.

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"Ми розширюємо наш Private Banking, оскільки фізичне обслуговування і можливість цілодобової комунікації з особистим менеджером – дуже важливі для наших преміальних клієнтів. Вони шукають надійного помічника, який не лише допоможе оперативно розв'язати поточні фінансові питання, а й, наприклад, спрогнозує, куди краще інвестувати кошти, запропонує індивідуальне рішення. Саме так, під час комфортної для клієнта комунікації формується довіра між клієнтом і банком, основа успішного і довгострокового партнерства", — заявив на церемонії відкриття голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий.

Як відзначила керуюча відділенням Алла Фролова, "відділення запропонує клієнтам найвищий рівень сервісу, безпеки й абсолютної конфіденційності. Ми маємо зручне розташування – в самому центрі столиці, і забезпечимо максимальний комфорт".

За словами керівниці Private Banking ОТП Банку Вікторії Мисливої, банк розвиває цей напрям за моделлю швейцарських фінустанов. "У нашої бізнес моделі Private banking – це, перш за все, інвестиційний консалтінг та індивідуальні рішення", – відзначила вона. Так, ОТП Банк наразі є єдиним в Україні банком, що пропонує клієнтам придбання акцій міжнародних компаній, у т.ч. з індексів DJ та S&P500 на міжнародних ринках. "На сьогодні, в умовах зниження майже до 0% процентних ставок за валютними депозитами та підвищення інфляції у США придбання акцій компаній, котировки яких постійно зростають, є кращим капіталовкладенням. Це безперечно буде цікаво клієнтам Софіївського відділення", — повідомила під час заходу В. Мислива.

Після церемонії відкриття голова правління банку Володимир Мудрий привітав преміального клієнта, який став переможцем акції "Автозабава 3.0" — Костянтин Корсун отримав ключі від автомобіля Volkswagen T-Roc 2021. Це вже 13-та автівка, яку банк розіграв за час існування акції, і третє авто у цьому році.

"Бракує слів, аби передати те хвилювання, яке я переживаю зараз. Це дуже несподіваний, дуже приємний і більш ніж вчасний подарунок, адже я маю двох дітей, тож тепер ми зможемо частіше разом відправлятися в автомандри", — розповів переможець.

Акція ОТП Банку та MasterCard "Автозабава" продовжує традицію материнського банку в Угорщині, який розігрує автомобілі серед своїх клієнтів з 1961 року. За умовами акції, у розіграші авто беруть участь клієнти банку, які відкрили депозит у гривні на суму від 10 000 грн та строком від 6 місяців або оформили кредит готівкою на суму від 10 000 грн, а також здійснили розрахунки карткою Mastercard впродовж одного етапу акції на загальну суму від 5 000 грн або еквівалент цієї суми в іноземній валюті, що розраховується за комерційним курсом банку на дату списання коштів.

"Ми проводимо "Автозабаву" три роки поспіль, і кожні два місяці один з наших клієнтів отримує чудову автівку. Клас авто щороку підвищується, а до кінця 2021 ще два Volkswagen T-Roc чекають на своїх щасливих власників. Крім того, щотижнево ми розігруємо 40 літрів бензину серед усіх зареєстрованих в акції клієнтів, тож брати участь в "Автозабаві 3.0" безперечно варто", – розповіла Леся Сирота, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею ОТП Банку.

Детальніше про умови акції від ОТП Банку та Mastercard "Автозабава" за посиланням.