Новую корону стоимостью 3 млн долларов для "Мисс Украина – 2021" уже привезли в Киев

На прошлой неделе в новом ресторане французской кухни Frou Frou (Bulldozer Group Ukraine) состоялась презентация новой короны для победительницы национального конкурса "Мисс Украина – 2021"

Впервые за 30 лет существования конкурса, дизайн короны разработал ювелир из Нью-Йорка Джейкоб Арабо – основатель и глава одной из самых престижных в мире компаний по производству ювелирный изделий и часов класса люкс – компании Jacob&Co. Украшения и часы этой компании выбирают Дэвид Бэкхем, Мадонна, Дженнифер Лопес, Джей Зи и другие мировые звезды. Именно Джейкоб Арабо создал корону для "Мисс Америка-2019", а в этом году он лично вручит эксклюзивную корону победительнице финала украинского конкурса.

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Рекордно дорогая корона изготовлена из 18-каратного золота и содержит 27 сапфиров и 1250 бриллиантов разной формы, весом 60 и 220 карат соответственно. Это произведение искусства от Jacob&Co оценивается в три миллиона долларов США.

"На создание новой уникальной короны меня вдохновил симбиоз изысканной красоты и силы духа украинских женщин, — комментирует Джейкоб Арабо,- Начиная с королевы Франции Анны Ярославны и самой влиятельной женщины Османской империи Роксоланы, украинки выступают амбасадорами красоты и доброй воли во всем мире. В дизайне короны, над которым я работал сам лично, использованы элементы княжеских корон времен Киевской Руси и современных ювелирных традиций. Надеюсь, мое творение оценят в Украине и я с нетерпением жду финала конкурса, на котором лично вручу корону Мисс Украина 2021"

На презентации короны гости смогли воочию увидеть ювелирный шедевр, пообщаться с победительницами конкурса "Мисс Украина" предыдущих годов Владой Литовченко (Мисс Украина – 1995), Ириной Журавской (Мисс Украина – 2008), Кристиной Столокой (Мисс Украина – 2015), Полиной Ткач (Мисс Украина -2017) и насладиться бранчем с парижскими нотками от шеф-повара с 20-тилетним опытом Сергеем Савенко (ресторан Frou Frou).

Напомним, что грандиозный финал национального конкурса "Мисс Украина" состоится уже 21 октября 2021 года во Дворце Украина. На сцену выйдут 25 участниц, одна из которых получит возможность представить Украину на международном конкурсе "Miss World". Трансляция мероприятия состоится 29 октября 2021 на телеканале 1+1.