Нову корону вартістю 3 млн доларів для "Міс Україна – 2021" вже привезли до Києва

Минулого тижня в новому ресторані французької кухні Frou Frou (Bulldozer Group Ukraine) відбулась презентація нової корони для переможниці національного конкурсу "Міс Україна – 2021"

Вперше за 30 років існування конкурсу, дизайн корони розробив ювелір з Нью-Йорка Джейкоб Арабо – засновник однієї з найпрестижніших у світі компаній з виробництва ювелірних виробів та годинників класу люкс – компанії Jacob & Co. Прикраси та годинники цієї компанії вибирають Девід Бекхем, Мадонна, Дженіфер Лопес, Джей Зі та інші світові зірки. Саме Джейкоб Арабо створив корону для "Міс Америка-2019", а в цьому році він особисто вручить ексклюзивну корону переможниці фіналу українського конкурсу.

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Рекордно дорога корона виготовлена з 18-каратного золота та містить 27 сапфірів і 1250 діамантів різної форми, вагою 60 і 220 карат відповідно. Цей витвір мистецтва від Jacob&Co оцінюється в три мільйони доларів США.

"На створення нової унікальної корони мене надихнув симбіоз вишуканої краси та сили духу українських жінок, — коментує Джейкоб Арабо, — Починаючи з королеви Франції Анни Ярославни та найвпливовішої жінки Османської імперії Роксолани, українки виступають Амбасадорками краси і доброї волі в усьому світі. У дизайні корони, над яким я працював сам особисто, використані елементи княжих корон часів Київської Русі та сучасних ювелірних традицій. Сподіваюся, моє творіння оцінять в Україні і я з нетерпінням чекаю фіналу конкурсу, на якому особисто вручу корону Міс Україна 2021".

На презентації корони гості змогли на власні очі побачити ювелірний шедевр, поспілкуватися із переможницями конкурсу "Міс Україна" попередніх років Владою Литовченко (Міс Україна – 1995), Іриною Журавською (Міс Україна – 2008), Христиною Столокою (Міс Україна – 2015) та Поліною Ткач (Міс Україна -2017) та насолодитися бранчем із паризькими нотами від шеф-кухаря з досвідом понад 20 років Сергія Савенко (ресторан Frou Frou).

Нагадаємо, що грандіозний фінал національного конкурсу "Міс Україна" відбудеться вже 21 жовтня 2021 року в Палаці Україна. На сцену вийдуть 25 учасниць, одна з яких отримає можливість представити Україну на міжнародному конкурсі "Miss World". Трансляція заходу відбудеться 29 жовтня 2021 на телеканалі 1+1.