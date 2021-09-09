Пожить для себя. Почему каждый второй украинец негативно настроен к чайлдфри

Тех, кто сознательно решил не заводить детей, обвиняют в эгоизме — или приписывают им букет психологических и медицинских проблем. Фокус узнал, что думают о ситуации медики, психологи, сами чайлдфри и их оппоненты.

Недавно 26-летняя дизайнер Виктория Рябчун обратилась к гинекологу с жалобой на длительную задержку менструации. Первым делом она хотела исключить беременность, а уже потом выяснять, что еще могло быть не так.

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— Почему вы так боитесь беременности? — поинтересовалась врач.

— У меня нет собственного жилья, зарплата минимальная, а еще бывают депрессии, — ответила пациентка.

— Ну что значит зарплата? Беременность для вас сейчас лучший выход, потом будет поздно, а так родите — и проблемы с гормонами решатся.

Виктории не хотелось продолжать этот диалог. Она не планировала заводить детей и не видела здесь темы для обсуждения.

Прессинг: "Ты же будущая мать!"

Постоянные отсылки к гипотетическому рождению ребенка — одна из составляющих "репродуктивного давления", социального прессинга, направленного на то, чтобы люди, на самом деле не желающие быть родителями, все-таки ими становились. Давление это направлено в первую очередь на женщин. Даже традиционный подбор игрушек для девочек по умолчанию предполагает мотив материнства. У кукол мало общего с живыми детьми, но, играя с ними, девочка постепенно усваивает мысль о том, что в будущем станет мамой. Критика в ее адрес часто сопровождается увещеваниями вроде "Ты же будущая мать!" И это всегда звучит, как аксиома.

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Нельзя сказать, что такой прессинг вовсе не распространяется на мужчин. Они, как правило, начинают ощущать давление в возрасте, который в их социальной среде считается подходящим для вступления в брак. Но поскольку традиционное распределение гендерных ролей в патриархальном обществе описывает рождение детей в качестве женского предназначения, а мужчинам предоставляет гораздо более широкий выбор возможных жизненных целей, то и отсутствие потомства оценивают по-разному — в зависимости от пола. О мужчине в таких случаях говорят так, словно он недополучил чего-то от судьбы. О женщине — так, будто она не оправдала надежд, не принесла миру пользу, которую от нее ожидали.

Несвобода выбора: нельзя не рожать

Киевлянка Мила Усенко признается, что посторонние люди, узнав о ее сознательном решении не заводить детей, тут же пытаются приписать ей букет психологических или медицинских проблем. Одни высказывают предположения, что либо она сама, либо ее муж на самом деле неспособны к продолжению рода. Другие называют психически ненормальной, потому что нормальная женщина просто не может не хотеть стать мамой. Третьи обвиняют в эгоизме.

Критика в адрес девочки часто сопровождается увещеваниями вроде "Ты же будущая мать!" И это всегда звучит, как аксиома

"Эгоисткой меня точно назвать нельзя: до 33 лет я жила ради семьи, ухаживая за младшими и старшими, — говорит Мила. — Мы с мужем оба здоровы, у него отличная потенция, нам нравится наша совместная жизнь, мы просто не хотим, чтобы в ней появился ребенок. В целом я очень тепло отношусь к детям. Я из тех, кто никогда не сделает замечание родителям, у которых в общественном месте громко плачет младенец, и не возмутится, когда чей-то малыш на улице прыгает по лужам так, что брызги разлетаются по сторонам. Я даже понимаю, что гипотетически что-то теряю, отказавшись от идеи материнства, но не хочу ради него рисковать своим физическим и психическим здоровьем, а также финансовой независимостью".

Исходя из результатов недавнего опроса, организованного социологический группой "Рейтинг", 42% украинцев негативно относятся к тем, кто идентифицирует себя в качестве чайлдфри (то есть принципиально не хочет производить на свет детей). Для сравнения: в негативном отношении к представителям ЛГБТ признались 47%. Расхождение небольшое — выходит, что натуралов, решивших не оставлять потомства, в Украине не любят примерно так же, как геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Любопытно, что лояльнее всего, судя по социологическим замерам, к обеим категориям относятся женщины в возрасте от 16 до 24 лет. У парней того же возраста показатели одобрения чайлдфри и ЛГБТ втрое ниже.

[ + – ] Отношение украинцев к ЛГБТ и чайлдфри Фото: Александр Пономарев (инфографика)

Американский психотерапевт Роджер Микао в книге Happily Single Guy ("Счастливо одинокий парень") пишет о том, что для девушек, живущих в развивающихся странах, 16–25 лет — возраст максимального репродуктивного прессинга. Именно в эти годы социум особенно настойчиво напоминает о том, что их основное предназначение якобы заключается в деторождении. В США и странах Западной Европы пик наступает на несколько лет позже.

Семейные ценности и старые раны

В Соединенный Штатах, Великобритании, Швеции и Франции давно существуют общественные организации, помогающие справляться с репродуктивным давлением тем, кто принял решение быть чайлдфри. Они оказывают бесплатную психотерапевтическую помощь и организовывают юридические консультации для тех, кто считает, что ущемленные прессингом права нужно защищать в суде. В противовес в тех же странах действуют объединения, очень активно пропагандирующие то, что называют "традиционными семейными ценностями". С разной степенью жесткости выражений, но всегда очень категорично, они критикуют чайлдфри, называют их выбор опасным заблуждением, о котором когда-нибудь придется пожалеть. Судя по содержанию книги Микао, в США и Европе негатива по отношению к тем, кто решил не заводить детей, не меньше, чем в Украине. Глубинные причины этого психотерапевт усматривает в застарелых и не всегда осознанных обидах на собственных родителей.

[ + – ] Непонимание. Далеко не все женщины готовы изменить жизнь ради рождения ребенка. Многие украинцы не могут этого понять

"В нашем поколении мало кто может похвастаться абсолютно гармоничным детством, беспроблемным психологическим контактом с отцом и матерью, — пишет Роджер Микао. — Почти каждый, покопавшись в памяти, найдет немало моментов, когда казалось, что папе или маме он просто не нужен. И тогда возникал вопрос: может, они вообще не хотели иметь детей или конкретно меня не хотели? Надо ли говорить, что травмы, полученные в начале жизни от недостатка родительской любви, сказываются в зрелом возрасте. И всякий раз, когда на пути встречается тот, кто не любит своего ребенка или принципиально не хочет иметь детей, это похоже на неаккуратное прикосновение к незаживающей ране".

Разумеется, официальная аргументация противников чайлдфри не имеет ничего общего с детскими обидами. Они ссылаются на демографические риски: мол, общества, где большинство людей решит не оставлять потомства, в итоге перестанут существовать. Также подчеркивают, что популярная на Западе модель молодой семьи double income no kids ("двойной доход, нет детей") поощряет потребительское отношение к жизни и подмену общечеловеческих ценностей условно маркетинговыми.

Материнский инстинкт без поддержки

Если в США и Европе организации, резко критикующие чайлдфри, как правило, оказывают благотворительную или консультативную помощь тем, кто все-таки решился завести ребенка, то в Украине часто обходятся лишь критикой. 29-летняя жительница Шостки, Ольга Финенко, вспоминает, что перед родами врач говорила ей: "Не ори, знала, на что идешь!" А Ольга ничего не знала: многие изменения, которые произошли с ее телом во время и после беременности, оказались неприятными сюрпризами.

По мнению Финенко, в системе здравоохранения остро не хватает участковых психологов для матерей, а особенно для тех, кто недавно произвел на свет первенца.

"Новой маме, которая никогда еще не была в этой роли, страшно и одиноко, — говорит Ольга. — Как правило, она не получает адекватной поддержки, потому что в нашей стране материнство окутано мифами".

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Отверженные. С чем сталкиваются представители ЛГБТ в Украине

Участковые психологи для мам в Украине, наверное, появятся еще нескоро, а вот центры предабортного консультирования уже есть. C 2018 по 2019 год общественное объединение Pro-life Украина открыло семь таких в разных районах Киева. Выжили из них только два.

"Для нас было важным размещать эти центры непосредственно в помещениях женских консультаций, а также, чтобы врачи направляли туда пациенток, решивших прервать беременность. Но многие гинекологи, особенно представители старой школы, саботировали наше начинание, — говорит Александр Ерух, руководитель Pro-life. — Среди тех, кто все-таки пошел консультироваться к нашим психологам, 20% в итоге отказались от аборта. Часто решение о прерывании беременности женщина принимает не самостоятельно, а под давлением родственников. Эту проблему можно решить с помощью семейной терапии. Иногда ею движет страх, и она не может представить, как жить дальше, если сохранить ребенка. По моим подсчетам, если бы во всех женских консультациях открылись наши кабинеты и гинекологи направляли бы туда всех, кто собирается избавиться от беременности, то через год мы обеспечили бы дополнительный прирост населения в 30–40 тыс. человек".

Ерух утверждает, что у его организации нет никакого конфликта с чайлдфри и прочойзерами (теми, кто отстаивает право самостоятельно распоряжаться своим телом). Официально Pro-life Украина не требует запрета абортов, но деятельность объединения направлена именно на то, чтобы как можно больше женщин рожали детей. По сей день философы, футурологи и экологи спорят о том, полезен или вреден для будущего человечества быстрый прирост населения, так ли уж правильно мотивировать сограждан производить новое потомство. Однозначного ответа дать еще никто не смог, поэтому споры между чайлдфри и сторонниками традиционной семьи продолжаются.

Чайлдфри — особые мнения

Дети экзистенциального кризиса

Ярина Денисюк, главный редактор музыкального издания "Неформат"

Возраст: 29 лет

Семейное положение: в моногамных отношениях последние 7 лет, заключать брак не планирует

[ + – ] Ярина Денисюк: "Так ли важно передать кому-то именно мои гены? В детских домах полно детей"

Я поняла, что не хочу детей еще на первых курсах университета. Находилась в экзистенциальном поиске. Мир, какой он есть, меня не устраивал. Не представляла, как могу обречь кого-то на аналогичные страдания. Воображение рисовало момент, когда гипотетический ребенок спросит: "Мама, для чего я здесь?" Ответить будет нечего.

Если кому-то простое "не хочу" кажется недостаточно веской причиной, чтобы не иметь детей, могу привести несколько аргументов. Вы читали новости? С экологией всюду происходят такие вещи, что кажется, мир летит в пропасть. Политическая и экономическая ситуации в Украине улучшаются со скоростью улитки. Как в таких условиях можно не бояться рожать ребенка? Кроме того, меня пугает сам процесс родов и связанные с ним физиологические риски. Я люблю себя больше, чем какого-то нового человека. Тем более еще неизвестно, что из него вырастет. Для него придется потратить так много времени и других личных ресурсов, что это, по сути, означает пожертвовать собственной жизнью.

Так ли важно передать кому-то именно мои гены? В детских домах полно детей. Если когда-нибудь мне очень захочется ребенка, я знаю, куда обратиться.

"Мне и так хорошо"

Дарина Наумова, IT-специалист

Возраст: 35 лет

Семейное положение: в отношениях

[ + – ] Дарина Наумова: "У психологически стабильной и целостной личности, живущей полной жизнью, нет причин хотеть детей"

Почему я не хочу детей? Вопрос подразумевает, что это желание должно быть у меня "в прошивке". С таким же успехом можно спросить: "Почему вы не хотите завести слона?" Намного более логичным мне кажется вопрос: "Почему я хочу детей?" Именно его стоило бы задавать чаще. У кого-то дети появляются случайно. Кто-то пытается спастись таким образом от одиночества и найти смысл жизни. Кто-то движим эгоистичным желанием получить полностью подконтрольное живое существо. Кто-то заводит ребенка под давлением социума, но в основном стимулом является стремление заполнить внутреннюю пустоту.

У психологически стабильной и целостной личности, живущей полной жизнью, нет причин хотеть детей. Исключение составляют люди, переполненные силой, энергией, любовью. Хотеть детей для них — это не выбор, а неизбежность. Они не могут не поделиться своим избытком, для них это великий проект, а не потакание социуму. Если бы дети появлялись только у таких родителей, то мы бы намного быстрее перешли на новый уровень эволюции, при этом прекратив перенаселять планету сотнями миллионов, рожденных по инерции.

Свобода интроверта

Людмила Антоненко, музыкальный руководитель в детском саду

Возраст: 48 лет

Семейное положение: не замужем

[ + – ] Людмила Антоненко: "Меня до сих пор пугают разговоры о беременности и родах"

Полжизни я считала, что хочу детей, просто еще не время. Придумывала причины, что, мол, нет постоянной работы или стабильности в отношениях, собственного жилья и т. д. Только после 40 призналась себе, что это были просто отмазки. Как только решалась одна проблема, то я тут же находила другую. Скажу честно: если бы забеременела, то сохранила бы ребенка, а вот смогла бы его полюбить или нет — вопрос. Я интроверт, меня быстро утомляют даже любимые люди. Часто ощущаю потребность в уединении.

Меня до сих пор пугают разговоры о беременности и родах. Когда-то помогала старшей сестре приглядывать за ее дочкой, на несколько месяцев фактически заменяла маму, недосып тех времен помню по сей день. Люблю детей, люблю с ними играть, но когда наиграюсь, хочу, чтобы их забрали. Как меня только за это не называли: пустоцветом, эгоисткой, моральным инвалидом. Пугали одинокой старостью. Чужие люди говорили: "Ты бы хоть для себя родила". Вначале меня это обижало, потом бесило, теперь смешит.

Я много раз слышала в свой адрес фразы вроде: "Одумаешься, а будет поздно!" Но вот мне скоро 50, начался климакс, а сожалений о том, что не завела ребенка — не было и нет. Опыт работы с детьми лишь подтвердил правильность моего выбора.