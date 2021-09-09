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Пожить для себя. Почему каждый второй украинец негативно настроен к чайлдфри

Мария Бондарь
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чайлдфри, влюбленная пара
Фото: Getty Images | Почему чье-то нежелание иметь детей вызывает резкий негатив у украинцев?

Тех, кто сознательно решил не заводить детей, обвиняют в эгоизме — или приписывают им букет психологических и медицинских проблем. Фокус узнал, что думают о ситуации медики, психологи, сами чайлдфри и их оппоненты.

Недавно 26-летняя дизайнер Виктория Рябчун обратилась к гинекологу с жалобой на длительную задержку менструации. Первым делом она хотела исключить беременность, а уже потом выяснять, что еще могло быть не так.

— Почему вы так боитесь беременности? — поинтересовалась врач.

— У меня нет собственного жилья, зарплата минимальная, а еще бывают депрессии, — ответила пациентка.

— Ну что значит зарплата? Беременность для вас сейчас лучший выход, потом будет поздно, а так родите — и проблемы с гормонами решатся.

Виктории не хотелось продолжать этот диалог. Она не планировала заводить детей и не видела здесь темы для обсуждения.

Прессинг: "Ты же будущая мать!"

Постоянные отсылки к гипотетическому рождению ребенка — одна из составляющих "репродуктивного давления", социального прессинга, направленного на то, чтобы люди, на самом деле не желающие быть родителями, все-таки ими становились. Давление это направлено в первую очередь на женщин. Даже традиционный подбор игрушек для девочек по умолчанию предполагает мотив материнства. У кукол мало общего с живыми детьми, но, играя с ними, девочка постепенно усваивает мысль о том, что в будущем станет мамой. Критика в ее адрес часто сопровождается увещеваниями вроде "Ты же будущая мать!" И это всегда звучит, как аксиома.

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Нельзя сказать, что такой прессинг вовсе не распространяется на мужчин. Они, как правило, начинают ощущать давление в возрасте, который в их социальной среде считается подходящим для вступления в брак. Но поскольку традиционное распределение гендерных ролей в патриархальном обществе описывает рождение детей в качестве женского предназначения, а мужчинам предоставляет гораздо более широкий выбор возможных жизненных целей, то и отсутствие потомства оценивают по-разному — в зависимости от пола. О мужчине в таких случаях говорят так, словно он недополучил чего-то от судьбы. О женщине — так, будто она не оправдала надежд, не принесла миру пользу, которую от нее ожидали.

Несвобода выбора: нельзя не рожать

Киевлянка Мила Усенко признается, что посторонние люди, узнав о ее сознательном решении не заводить детей, тут же пытаются приписать ей букет психологических или медицинских проблем. Одни высказывают предположения, что либо она сама, либо ее муж на самом деле неспособны к продолжению рода. Другие называют психически ненормальной, потому что нормальная женщина просто не может не хотеть стать мамой. Третьи обвиняют в эгоизме.

Критика в адрес девочки часто сопровождается увещеваниями вроде "Ты же будущая мать!" И это всегда звучит, как аксиома

"Эгоисткой меня точно назвать нельзя: до 33 лет я жила ради семьи, ухаживая за младшими и старшими, — говорит Мила. — Мы с мужем оба здоровы, у него отличная потенция, нам нравится наша совместная жизнь, мы просто не хотим, чтобы в ней появился ребенок. В целом я очень тепло отношусь к детям. Я из тех, кто никогда не сделает замечание родителям, у которых в общественном месте громко плачет младенец, и не возмутится, когда чей-то малыш на улице прыгает по лужам так, что брызги разлетаются по сторонам. Я даже понимаю, что гипотетически что-то теряю, отказавшись от идеи материнства, но не хочу ради него рисковать своим физическим и психическим здоровьем, а также финансовой независимостью".

Исходя из результатов недавнего опроса, организованного социологический группой "Рейтинг", 42% украинцев негативно относятся к тем, кто идентифицирует себя в качестве чайлдфри (то есть принципиально не хочет производить на свет детей). Для сравнения: в негативном отношении к представителям ЛГБТ признались 47%. Расхождение небольшое — выходит, что натуралов, решивших не оставлять потомства, в Украине не любят примерно так же, как геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Любопытно, что лояльнее всего, судя по социологическим замерам, к обеим категориям относятся женщины в возрасте от 16 до 24 лет. У парней того же возраста показатели одобрения чайлдфри и ЛГБТ втрое ниже.

отношение к чайлдфри - инфографика
Отношение украинцев к ЛГБТ и чайлдфри
Фото: Александр Пономарев (инфографика)

Американский психотерапевт Роджер Микао в книге Happily Single Guy ("Счастливо одинокий парень") пишет о том, что для девушек, живущих в развивающихся странах, 16–25 лет — возраст максимального репродуктивного прессинга. Именно в эти годы социум особенно настойчиво напоминает о том, что их основное предназначение якобы заключается в деторождении. В США и странах Западной Европы пик наступает на несколько лет позже.

Семейные ценности и старые раны

В Соединенный Штатах, Великобритании, Швеции и Франции давно существуют общественные организации, помогающие справляться с репродуктивным давлением тем, кто принял решение быть чайлдфри. Они оказывают бесплатную психотерапевтическую помощь и организовывают юридические консультации для тех, кто считает, что ущемленные прессингом права нужно защищать в суде. В противовес в тех же странах действуют объединения, очень активно пропагандирующие то, что называют "традиционными семейными ценностями". С разной степенью жесткости выражений, но всегда очень категорично, они критикуют чайлдфри, называют их выбор опасным заблуждением, о котором когда-нибудь придется пожалеть. Судя по содержанию книги Микао, в США и Европе негатива по отношению к тем, кто решил не заводить детей, не меньше, чем в Украине. Глубинные причины этого психотерапевт усматривает в застарелых и не всегда осознанных обидах на собственных родителей.

девушка чайлдфри, выбор чайлдфри
Непонимание. Далеко не все женщины готовы изменить жизнь ради рождения ребенка. Многие украинцы не могут этого понять

"В нашем поколении мало кто может похвастаться абсолютно гармоничным детством, беспроблемным психологическим контактом с отцом и матерью, — пишет Роджер Микао. — Почти каждый, покопавшись в памяти, найдет немало моментов, когда казалось, что папе или маме он просто не нужен. И тогда возникал вопрос: может, они вообще не хотели иметь детей или конкретно меня не хотели? Надо ли говорить, что травмы, полученные в начале жизни от недостатка родительской любви, сказываются в зрелом возрасте. И всякий раз, когда на пути встречается тот, кто не любит своего ребенка или принципиально не хочет иметь детей, это похоже на неаккуратное прикосновение к незаживающей ране".

Разумеется, официальная аргументация противников чайлдфри не имеет ничего общего с детскими обидами. Они ссылаются на демографические риски: мол, общества, где большинство людей решит не оставлять потомства, в итоге перестанут существовать. Также подчеркивают, что популярная на Западе модель молодой семьи double income no kids ("двойной доход, нет детей") поощряет потребительское отношение к жизни и подмену общечеловеческих ценностей условно маркетинговыми.

Материнский инстинкт без поддержки

Если в США и Европе организации, резко критикующие чайлдфри, как правило, оказывают благотворительную или консультативную помощь тем, кто все-таки решился завести ребенка, то в Украине часто обходятся лишь критикой. 29-летняя жительница Шостки, Ольга Финенко, вспоминает, что перед родами врач говорила ей: "Не ори, знала, на что идешь!" А Ольга ничего не знала: многие изменения, которые произошли с ее телом во время и после беременности, оказались неприятными сюрпризами.

По мнению Финенко, в системе здравоохранения остро не хватает участковых психологов для матерей, а особенно для тех, кто недавно произвел на свет первенца.

"Новой маме, которая никогда еще не была в этой роли, страшно и одиноко, — говорит Ольга. — Как правило, она не получает адекватной поддержки, потому что в нашей стране материнство окутано мифами".

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Участковые психологи для мам в Украине, наверное, появятся еще нескоро, а вот центры предабортного консультирования уже есть. C 2018 по 2019 год общественное объединение Pro-life Украина открыло семь таких в разных районах Киева. Выжили из них только два.

"Для нас было важным размещать эти центры непосредственно в помещениях женских консультаций, а также, чтобы врачи направляли туда пациенток, решивших прервать беременность. Но многие гинекологи, особенно представители старой школы, саботировали наше начинание, — говорит Александр Ерух, руководитель Pro-life. — Среди тех, кто все-таки пошел консультироваться к нашим психологам, 20% в итоге отказались от аборта. Часто решение о прерывании беременности женщина принимает не самостоятельно, а под давлением родственников. Эту проблему можно решить с помощью семейной терапии. Иногда ею движет страх, и она не может представить, как жить дальше, если сохранить ребенка. По моим подсчетам, если бы во всех женских консультациях открылись наши кабинеты и гинекологи направляли бы туда всех, кто собирается избавиться от беременности, то через год мы обеспечили бы дополнительный прирост населения в 30–40 тыс. человек".

Ерух утверждает, что у его организации нет никакого конфликта с чайлдфри и прочойзерами (теми, кто отстаивает право самостоятельно распоряжаться своим телом). Официально Pro-life Украина не требует запрета абортов, но деятельность объединения направлена именно на то, чтобы как можно больше женщин рожали детей. По сей день философы, футурологи и экологи спорят о том, полезен или вреден для будущего человечества быстрый прирост населения, так ли уж правильно мотивировать сограждан производить новое потомство. Однозначного ответа дать еще никто не смог, поэтому споры между чайлдфри и сторонниками традиционной семьи продолжаются.

Чайлдфри — особые мнения

Дети экзистенциального кризиса

Ярина Денисюк, главный редактор музыкального издания "Неформат"

Возраст: 29 лет

Семейное положение: в моногамных отношениях последние 7 лет, заключать брак не планирует

чайлдфри
Ярина Денисюк: "Так ли важно передать кому-то именно мои гены? В детских домах полно детей"

Я поняла, что не хочу детей еще на первых курсах университета. Находилась в экзистенциальном поиске. Мир, какой он есть, меня не устраивал. Не представляла, как могу обречь кого-то на аналогичные страдания. Воображение рисовало момент, когда гипотетический ребенок спросит: "Мама, для чего я здесь?" Ответить будет нечего.

Если кому-то простое "не хочу" кажется недостаточно веской причиной, чтобы не иметь детей, могу привести несколько аргументов. Вы читали новости? С экологией всюду происходят такие вещи, что кажется, мир летит в пропасть. Политическая и экономическая ситуации в Украине улучшаются со скоростью улитки. Как в таких условиях можно не бояться рожать ребенка? Кроме того, меня пугает сам процесс родов и связанные с ним физиологические риски. Я люблю себя больше, чем какого-то нового человека. Тем более еще неизвестно, что из него вырастет. Для него придется потратить так много времени и других личных ресурсов, что это, по сути, означает пожертвовать собственной жизнью.

Так ли важно передать кому-то именно мои гены? В детских домах полно детей. Если когда-нибудь мне очень захочется ребенка, я знаю, куда обратиться.

"Мне и так хорошо"

Дарина Наумова, IT-специалист

Возраст: 35 лет

Семейное положение: в отношениях

чайлдфри
Дарина Наумова: "У психологически стабильной и целостной личности, живущей полной жизнью, нет причин хотеть детей"

Почему я не хочу детей? Вопрос подразумевает, что это желание должно быть у меня "в прошивке". С таким же успехом можно спросить: "Почему вы не хотите завести слона?" Намного более логичным мне кажется вопрос: "Почему я хочу детей?" Именно его стоило бы задавать чаще. У кого-то дети появляются случайно. Кто-то пытается спастись таким образом от одиночества и найти смысл жизни. Кто-то движим эгоистичным желанием получить полностью подконтрольное живое существо. Кто-то заводит ребенка под давлением социума, но в основном стимулом является стремление заполнить внутреннюю пустоту.

У психологически стабильной и целостной личности, живущей полной жизнью, нет причин хотеть детей. Исключение составляют люди, переполненные силой, энергией, любовью. Хотеть детей для них — это не выбор, а неизбежность. Они не могут не поделиться своим избытком, для них это великий проект, а не потакание социуму. Если бы дети появлялись только у таких родителей, то мы бы намного быстрее перешли на новый уровень эволюции, при этом прекратив перенаселять планету сотнями миллионов, рожденных по инерции.

Свобода интроверта

Людмила Антоненко, музыкальный руководитель в детском саду

Возраст: 48 лет

Семейное положение: не замужем

Людмила Антоненко чайлдфри
Людмила Антоненко: "Меня до сих пор пугают разговоры о беременности и родах"

Полжизни я считала, что хочу детей, просто еще не время. Придумывала причины, что, мол, нет постоянной работы или стабильности в отношениях, собственного жилья и т. д. Только после 40 призналась себе, что это были просто отмазки. Как только решалась одна проблема, то я тут же находила другую. Скажу честно: если бы забеременела, то сохранила бы ребенка, а вот смогла бы его полюбить или нет — вопрос. Я интроверт, меня быстро утомляют даже любимые люди. Часто ощущаю потребность в уединении.

Меня до сих пор пугают разговоры о беременности и родах. Когда-то помогала старшей сестре приглядывать за ее дочкой, на несколько месяцев фактически заменяла маму, недосып тех времен помню по сей день. Люблю детей, люблю с ними играть, но когда наиграюсь, хочу, чтобы их забрали. Как меня только за это не называли: пустоцветом, эгоисткой, моральным инвалидом. Пугали одинокой старостью. Чужие люди говорили: "Ты бы хоть для себя родила". Вначале меня это обижало, потом бесило, теперь смешит.

Я много раз слышала в свой адрес фразы вроде: "Одумаешься, а будет поздно!" Но вот мне скоро 50, начался климакс, а сожалений о том, что не завела ребенка — не было и нет. Опыт работы с детьми лишь подтвердил правильность моего выбора.