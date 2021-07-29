Я подумаю об этом завтра. Украинки рассказали, как решились заморозить свои эмбрионы и яйцеклетки

В мире все большей популярностью пользуется отложенное материнство.Фокус поговорил с двумя украинками, заморозившими яйцеклетки и эмбрионы, о том, как они решились на это, можно ли выбирать пол будущего малыша и сколько стоит заморозка потенциальных детей.

В 2013 году Маша Цуканова, на тот момент 29-летний главный редактор украинского Vogue, написала статью "Отложила яйца" о заморозке яйцеклеток. И не просто написала, а лично прошла процедуру. Текст оказался резонансным, многие журналистку не поняли. Некоторые посчитали, что эта тема не для глянца, другие в целом негативно отзывались о самой идее заморозки.

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Спустя восемь лет тема отложенного материнства уже не вызывает такого ужаса у обывателей. Все больше людей осознают, что в современном мире у женщин появилась возможность строить карьеру и самореализовываться. В то же время современные репродуктивные технологии позволяют больше не бояться, что из-за этого можно не успеть завести ребенка. Женщины замораживают свои яйцеклетки или эмбрионы, планируя родить, когда им это будет удобно, даже если биологически забеременеть они уже не смогут.

Несмотря на то что на Западе процедура набирает все большую популярность, в Украине услугой пользуются единицы. В первую очередь это связано с тем, что многие даже не знают о такой возможности, а гинекологи не спешат рассказывать о ней пациенткам.

Ольга Малюта, 35 лет

Старший эмбриолог клиники лечения бесплодия Ivmed заморозила эмбрионы весной 2021 года

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Была чайлдфри, выбрала отложенное материнство

Я думала о том, чтобы заморозить эмбрионы, последние три-четыре года. Вся моя работа словно подталкивала к такому решению: постоянно видишь женщин, у которых исчерпан запас яйцеклеток.

Лет до 27–28 я думала, что буду чайлдфри, дети меня не умиляли и не вдохновляли. Потом начала преподавать в школе и увидела, что они тоже прикольные, за ними интересно наблюдать. На фоне этого постепенно созрела мысль когда-то самой стать ­матерью.

Переломной точкой стал мой 35-й день рождения. Это очень условная черта, но с этого возраста ухудша­ет­ся качество яйцеклеток и увеличи­ва­ется риск хромосомных анома­лий. Я поняла, что завести ребенка прямо сейчас не готова, в данный мо­мент у меня нет мужа или парт­не­ра, с которым я бы хотела родить. К тому же дети — это очень энерго-, время- и финансово затратно. Конечно, можно и самому достичь такого уровня, чтобы позволить себе декретный отпуск, но с партнером все решается немного легче. Поэтому я нашла компромисс между желанием иметь детей, нашей биологией и современными возможностя­ми. Отложенное материнство пока­за­лось мне оптимальным вариантом.

О друге-доноре и семейном законодательстве

Можно замораживать яйцеклетки или эмбрионы, то есть уже оплодотворенные яйцеклетки. Большинство женщин предпочитает первый вариант, так как ты и в 45 лет можешь встретить любовь всей своей жизни, вы захотите завести ребенка и сможете использовать сохраненный биоматериал вместе.

Я заморозила эмбрионы, так как хотела быть уверенной в результате.

Во-первых, средний показатель выживаемости яйцеклеток после разморозки — 85–90%, а у эмбрионов — 98–99%. То есть если ты заморозил хороший эмбрион, то, скорее всего, без проблем его разморозишь.

Во-вторых, лишь половина оплодо­творенных яйцеклеток развивается в качественный пятисуточный эмбрион.

Всего 10-15% женщин, заморозивших биоматериал, потом возвращаются за ним, чтобы все-таки завести ребенка

У меня получилось 18 зрелых яйцеклеток, это очень хороший результат. Такое количество можно замораживать и без оплодотворения, потому что шансы на успех при разморозке будут высокими, но я решила не рисковать.

Я попросила друга стать донором спермы. Он гей, и у меня с ним не будет каких-то личных историй или ожиданий, поэтому все честно и открыто. Конечно, это немного странный разговор. Ты встречаешься с человеком и говоришь: "Вот, мне 35 лет, я хочу заморозить эмбрионы. Что ты скажешь о том, чтобы быть второй стороной?" Сразу он не ответил, попросил время подумать, но в итоге согласился. Мы очень долго все обговаривали и решили, что я буду самостоятельно растить ребенка.

В Украине, на самом деле, очень проблематично создавать эмбрионы со знакомым, так как наше семейное законодательство не защищает таких людей от взаимных претензий. Другими словами, после родов я в любое время могу подать на алименты. Точно так же мужчина может предъявить права на ребенка. Поэтому лучше выбирать анонимного донора.

Плейлист для эмбрионов

Что с яйцеклетками, что с эмбрионами процедура начинается одинаково. В первую очередь ты проходишь всевозможные обследования. Гормональная стимуляция, которая необходима, чтобы получить больше клеток, может быть опасной, если у женщины есть онкозаболевание, поэтому обязательно надо посетить маммолога и сделать УЗИ, но сама стимуляция не повышает риски развития рака. Все это занимает месяц-полтора, после чего в течение 10–12 дней надо делать инъекции гормона. Когда фолликулы [яйцеклетки под слоями эпителия и соединительной ткани] дорастают до нужного размера, назначается финальный укол, от которого рассчитывается время пункции и забора яйцеклеток под общей анестезией.

При проведении пункции существуют небольшие риски микрокровотечения, у некоторых женщин начинается гиперстимуляция, когда в полость малого таза выходит жидкость и это сопровождается болью. У меня ничего такого не было, я спокойно все перенесла. Уже через полчаса после анестезии пошла в лабораторию, чтобы самостоятельно сделать оплодотворение.

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Если женщина решает хранить именно яйцеклетки, то их сразу очищают и в течение двух-трех часов после пункции замораживают. Если это эмбрионы, то сначала их чистят, через четыре часа оплодотворяют, потом дней пять культивируют и после замораживают.

Я знаю, что коллегам было бы сложно делать оплодотворение моим яйцеклеткам, они переживали бы больше, чем я. Мне же было эмоционально и психологически комфортно. Я люблю делать эмбрионы под музыку, и этот раз не стал исключением: выбрала свои любимые песни, создала специальный плейлист и со спокойным сердцем занялась работой. Спустя три дня достала их из инкубатора. До этого момента я уже видела, наверное, сотни тысяч эмбрионов, но тут посмотрела на свои и подумала: "А ведь ничего так получились, ровненькие, все хорошего качества". Это был такой забавный момент — типа "свои дети всегда красивее" [смеется].

Пол ребенка выбирать нельзя, но…

Мне удалось заморозить 13 эмбрионов, это много. Восемь из них я проверила на генетические хромосомные аномалии, пять остались непроверенными. Почему не все? Просто надо оценивать качество эмбрионов, подходят лишь самые сильные. Для диагностики забирают пять-шесть клеток, и если эмбрион более слабый, то он пострадает, ты сразу снижаешь его потенциал. Из проверенных семь оказались здоровыми, один был аномальный — такая беременность закончится самоабортом, ранним выкидышем или замиранием плода. Аномальные эмбрионы мы утилизируем, но это всегда происходит с разрешения пациента.

В Украине очень проблематично создавать эмбрионы со знакомым, так как законодательство не защищает таких людей от взаимных претензий

Во время диагностики есть возможность узнать пол будущих детей. У меня получилось поровну: четыре мальчика и четыре девочки. Изначально я хотела девочку, но тестирование на аномалии позволило понять, что на самом деле мне все равно, какой будет пол у малыша. На подсадку я выберу тот эмбрион, который по своему строению будет самым лучшим, тогда шансы у него будут выше.

В Украине отбор по половой принадлежности не приветствуется, но пациенты все равно получают такую информацию и могут выбирать. Хотя до этого я работала в клиниках, где подсаживали эмбрионы самого лучшего качества вне зависимости от их пола. Исключения делались в том случае, если в семье уже были мальчик или девочка и родители хотели малыша другого пола.

Вернуться за ребенком. Донорство эмбрионов

Друзьям я давно говорила о возможности заморозки эмбрионов, меня поддержали. Но все равно нашлись знакомые, сказавшие: "У тебя ведь все нормально, почему ты не родишь?" Были и те, кто говорил, что так делать нельзя, грех это. Еще людей интересует, какая судьба ожидает неиспользованные эмбрионы. Есть два варианта: либо ты пишешь заявление на их утилизацию, либо становишься анонимным донором. Мне ближе второй, ведь есть много пациентов, которые годами ждут такую донацию.

Эмбрионы можно только подарить, продать их нельзя, это запрещено. Такое донорство всегда анонимное. В ином случае биологический родитель смог бы, к примеру, через десять лет предъявить свои права на ребенка.

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Яйцеклетки и эмбрионы содержатся в жидком азоте в специальных емкостях — сосудах Дьюара. При каждой специализированной клинике есть отдельное помещение, где хранится весь замороженный биоматериал. Если такая компания обанкротится, пациентам сообщат, что они могут забрать яйцеклетки/эмбрионы и перевезти в другую клинику.

Пока не определен крайний срок хранения биоматериала, теоретически он может лежать вечно. Эта технология не так давно появилась, и пока рекорд рождения ребенка из замороженного эмбриона — 27 лет.

В Украине нет статистики, сколько женщин замораживают свои яйцеклетки или эмбрионы с целью отложенного материнства, но это незначительные цифры. К примеру, в нашей клинике таких заморозок всего одна-две за год. Еще три-четыре человека — это онкопациенты, которые замораживают свой материал перед лечением.

Однако в мире это направление очень популярно, все больше крупных компаний включают заморозку в корпоративную медицинскую страховку. Кстати, существует статистика, что всего 10–15% женщин, заморозивших биоматериал, потом возвращаются за ним, чтобы все-таки завести ребенка.

Есть рекомендация делать эту процедуру до 30 лет, когда запас еще большой и можно заморозить 20–30 яйцеклеток. В реальности же люди в основном приходят в 35–37 лет. Много людей в Украине вообще не слышали о такой возможности. Иногда мои пациентки, когда узнают, что у них запас яйцеклеток на нуле, говорят: "Если бы пять лет назад мне рассказали об отложенном материнстве, то я бы точно сделала заморозку".

Средняя цена заморозки яйцеклеток — 50–60 тыс. грн. Если мы берем эмбрионы, то учитывается еще оплодотворение, получится 60–70 тыс. грн. В стоимость входят стимуляция, пункция и заморозка. Хранение стоит в среднем 3 тыс. грн в год, но это зависит от клиники.

Татьяна Яловчак, 41 год

Альпинистка, депутат Бучанского районного совета. Заморозила яйцеклетки в 39 лет

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Переезд с чемоданом купальников

Я из Донецка, 2014 год поменял в моей жизни очень многое. До этого у меня были какие-то планы, но внезапно я оказалась в Киеве без жилья и с чемоданом купальников, потому что как раз вернулась с острова Маврикий. В такой странный период мне было не до детей.

Средняя цена заморозки яйцеклеток — 50–60 тыс. грн. Если мы берем эмбрионы, то учитывается еще оплодотворение, получится 60–70 тыс. грн

У меня интересная жизнь — я покорила Эверест, поднялась на семь самых высоких вершин мира, переплывала Босфор, но при этом понимаю, что стоит подумать и о ребенке. Родить прямо сейчас мне все еще страшно, пугает эта нестабильность и неуверенность в завтрашнем дне. Поэтому я решила заморозить яйцеклетки.

Мне порекомендовали обратиться к репродуктологу Наталье Владыкиной, и во время консультации Наташа сказала: "Замороженные яйцеклетки – это лучше, чем миллион долларов в швейцарском банке". Фраза так запала мне в душу, что я сразу подумала: "Да, я сделаю это".

Через месяц сдала анализы и начала подготовку к процедуре. От момента, когда я впервые услышала об этом, до самой пункции прошло чуть больше полугода, все происходило очень стремительно.

Заморозка яйцеклеток и поддержка партнера

Однажды я услышала, как знакомая пара шутит: "Все, пора рожать, у нас дети мерзнут". Так я узнала о том, что можно замораживать уже готовые эмбрионы, но для меня это намного страшнее и непонятнее. Разве можно заранее сказать, от кого я потом захочу иметь ребенка?

Решение заморозить яйцеклетки принимала вместе со своим партнером, он меня поддержал. Он сразу же предложил просто родить ребенка, я не против этого, сохранение яйцеклеток — больше подстраховочный элемент. Не знаю, правильно ли рожать детей таким образом, но наличие опции меня успокаивает. Меньше страха, что я не смогу стать мамой.

О своем решении практически никому не рассказывала. Не буду же я звонить маме и говорить, что собираюсь замораживать яйцеклетки. Это очень интимная история, и я готова делиться ей только потому, что понимаю — кому-то эта информация может быть полезной.

Близким друзьям я потом рассказала о процедуре, у меня адекватное окружение, поэтому никто в штыки не воспринял. Даже мой психоаналитик, которому уже за 80, сказал, что я молодец, и это здравое решение.

Заморозка яйцеклеток: "Состояние, как при ПМС"

Нормальные люди во время гормональной стимуляции находятся под наблюдением врача, но у меня неделя подготовки проходила в Тунисе. С собой я взяла термос со льдом, где хранила шприцы, и сама делала себе инъекции. Из-за стимуляции случались перепады настроения, в какой-то момент состояние было немного агрессивное, как при ПМС. В Тунисе я была вместе со своей приятельницей и когда начинала срываться, она говорила: "Да, я понимаю, что с тобой происходит, давай-давай, я готова" [смеется].

Я заморозила яйцеклетки в 39 лет, это считается довольно поздним сроком. Но мое репродуктивное состояние оказалось не хуже, чем у более молодых женщин. Я много времени провожу на свежем воздухе, занимаюсь спортом, не курю, алкоголь раньше вообще не пила. Думаю, что все это в комплексе повлияло. В итоге у меня получилось заморозить 20 яйцеклеток.

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В нашем обществе еще иногда можно услышать такие оскорбляющие выражения, как старородка. Встречаются люди, которые могут сказать: "Таня, как это у вас нет детей? Надо срочно рожать!" Кому надо? Вам надо? Тогда и рожайте. Это раздражает.

Пока я не знаю, когда воспользуюсь замороженными яйцеклетками. Думаю, для рождения ребенка нужны достойные условия. Все эти разговоры "Бог дал ребенка, Бог даст и на ребенка" мне не подходят, я хочу большей уверенности в завтрашнем дне, хочу знать, что смогу обеспечить его всем необходимым.