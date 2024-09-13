Ждет достойного мужчину: разочарованная в любви 23-летняя девушка заморозила свои яйцеклетки

Недавно Сабрина разошлась со своим парнем, который вел двойную жизнь. Отношения пары закончились, когда блогерша увидела, как любимый гуляет под руку с другой.

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23-летняя модель Сабрина Лоу из Бразилии, которая из-за своей "слишком красивой внешности" не попала к подруге на свадьбу, заморозила свои яйцеклетки, потому что пока не может найти достойного мужчину для создания семьи. По словам инфлуенсерши, неудачи в построении романтических отношений изменили ее мировоззрение. Об этом пишет издание Daily Star.

"Я не верю, что идеальный партнер для создания семьи появится в нужное мне время, поэтому решила взять свою жизнь под контроль и убедиться, что всегда буду к этому готова. Кроме того, хочу начать дискуссию о материнстве и ожиданиях от современных женщин со стороны общества", — рассказывает она.

Недавно Сабрина разошлась со своим парнем, который вел двойную жизнь. Двухлетние отношения пары закончились, когда блогерша увидела, как любимый гуляет под руку с другой.

23-летняя модель Сабрина Лоу из Бразилии Фото: Jam Press

"Когда я об этом узнала, то почувствовала, как будто мое сердце вырывают из груди. Была полностью ослеплена любовью. Искренне считала, что он был моим надежным убежищем, но на самом деле это оказалось не так", — признается Лоу.

Девушка загрузила на телефон своего бывшего приложение для мониторинга якобы из соображений безопасности, но позже использовала эту программу, чтобы отслеживать его передвижения.

"GPS показывал, что он ездит не в то место, куда говорит. Однажды решила пойти следом и в торговом центре увидела его вместе с любовницей", — рассказывает она.

Несмотря на все попытки спасти отношения, пара в конце концов разошлась. Теперь модель пообещала сосредоточиться на любви к себе и даже приняла решение заморозить свои яйцеклетки.

Недавно Сабрина разошлась со своим парнем, который вел двойную жизнь Фото: Jam Press

Кстати, Сабрина Лоу прославилась в интернете благодаря своему эпатажному поведению: блогерша регулярно делится фотографиями и видео своих противоречивых выходок. В частности, не так давно покрасила собаку в розовый цвет, чтобы она подходила к ее наряду.

На ее страницу в Instagram подписалось более 87 000 пользователей.

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