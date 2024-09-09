48-летний мужчина "по уши влюбился" в 104-летнюю вдову: суд не поверил в их роман

Министерство внутренних дел отклонило заявление Марта Соесона на получение постоянного вида на жительство в Австрии.

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48-летний эстонский адвокат Март Соесон так не смог убедить чиновников в том, что состоял в романтических отношениях со 104-летней пенсионеркой Эльфриде Рийт. Он не получил визу для пребывания в Австралии, хотя до последнего клялся в своей честности. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что госпожа Рийт, которая также была эстонкой и бежала из Европы после Второй мировой войны, почти 40 лет была замужем за дедушкой Соэсона по материнской линии.

Соэсон познакомился с Рийт в начале 1996 года, когда он приехал в Австралию изучать английский язык. Женщина пригласила его к себе домой в Бенкстаун. В конце концов адвокат снова вернулся в Эстонию, но в течение последующих лет неоднократно приезжал, чтобы увидеть Рийт, таким образом их связь постепенно укреплялась.

"Да, я знаю, что у нас есть разница в возрасте. Для некоторых людей это проблема, если женщина старше, а мужчина — моложе. Я не в состоянии изменить это отношение", — сказал он.

Отношения пары, длившиеся более 10 лет, заинтересовали местную прессу, когда выяснилось, что Соэсон пытается получить визу Фото: Facebook Отношения пары, длившиеся более 10 лет, заинтересовали местную прессу, когда выяснилось, что Соэсон пытается получить визу Фото: Facebook

В декабре 2018 года Министерство внутренних дел отклонило заявление Марта на получение постоянного вида на жительство из-за опасений, что его отношения с Эльфриде не были настоящими. Эстонец обжаловал это решение в трибунале, но его оставили без изменений.

"Я не мог избавиться от ощущения, что мне чего-то не хватает в моей жизни, и этим чем-то была Эльфрида", — говорил "по уши влюбленный" Соэсон под присягой.

Влюбленная пара жила вместе до тех пор, пока в сентябре 2022 года пенсионерка не переехала в дом престарелых, выполняя предписание врача. Март регулярно навещал партнершу, приносил ей любимые продукты, в частности шоколад и ягоды. Они посещали концерты, ходили в часовню, вместе смотрели телевизор, выходили на кофе с друзьями и записывались на прием к врачам.

Пара жила вместе в Бэнкстауне, пока в сентябре 2022 года пенсионерка не была вынуждена переехать в дом престарелых Фото: Facebook

13 апреля женщина умерла в результате инфекции и болезни Альцгеймера — таким образом шансы Сосон остаться в Австралии фактически свелись к нулю.

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