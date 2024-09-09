48-річний чоловік "по вуха закохався" у 104-річну вдову: суд не повірив у їхній роман

Міністерство внутрішніх справ відхилило заяву Марта Соесона на отримання посвідки на постійне проживання в Австрії.

Related video

48-річний естонський адвокат Март Соесон так не зміг переконати чиновників в тому, що перебував у романтичних стосунках зі 104-річною пенсіонеркою Ельфріде Рійт. Він не отримав візу для перебування в Австралії, хоча до останнього клявся у своїй чесності. Про це пише видання Daily Mail.

Повідомляється, що пані Рійт, яка також була естонкою й втекла з Європи після Другої світової війни, майже 40 років була одружена з дідусем Соесона по материнській лінії.

Соесон познайомився з Рійт на початку 1996 року, коли він приїхав до Австралії вивчати англійську мову. Жінка запросила його до себе додому в Бенкстаун. Зрештою адвокат знову повернувся до Естонії, але протягом наступних років неодноразово приїжджав, щоб побачити Рійт, таким чином їхній зв'язок поступово зміцнювався.

"Так, я знаю, що у нас є різниця у віці. Для деяких людей це проблема, якщо жінка старша, а чоловік — молодший. Я не в змозі змінити це ставлення", — сказав він.

Стосунки пари, що тривали понад 10 років, зацікавили місцеву пресу, коли з'ясувалося, що Соесон намагається отримати візу Фото: Facebook Стосунки пари, що тривали понад 10 років, зацікавили місцеву пресу, коли з'ясувалося, що Соесон намагається отримати візу Фото: Facebook

У грудні 2018 року Міністерство внутрішніх справ відхилило заяву Марта на отримання посвідки на постійне проживання через побоювання, що його стосунки з Ельфріде не були справжніми. Естонець оскаржив це рішення в трибуналі, але його залишили без змін.

"Я не міг позбутися відчуття, що мені чогось бракує в моєму житті, і цим чимось була Ельфріда", — казав "по вуха закоханий" Соесон під присягою.

Закохана пара жила разом до того часу, поки у вересні 2022 року пенсіонерка не переїхала до будинку для людей похилого віку, виконуючи розпорядження лікаря. Март регулярно відвідував партнерку, приносив їй улюблені продукти, зокрема шоколад та ягоди. Вони відвідували концерти, ходили в каплицю, разом дивилися телевізор, виходили на каву з друзями та записувались на прийом до лікарів.

Пара жила разом у Бенкстауні, допоки у вересні 2022 року пенсіонерка не була змушена переїхати до будинку для людей похилого віку Фото: Facebook

13 квітня жінка померла внаслідок інфекції та хвороби Альцгеймера — таким чином шанси Сосона залишитися в Австралії фактично звелись до нуля.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку, яка застала свою 60-річну матір та коханого за сексуальними втіхами у спальні. Після шокуючого викриття жінка публічно розповіла про зраду на сімейному зібранні.

Крім того, колумбійська акторка Аліна Лосано, відома своїми ролями у багатьох популярних мильних операх та серіалах, здивувала шанувальників неочікуваною новиною — у 55 років вона завагітніла від свого 24-річного чоловіка Джима Веласкеса.